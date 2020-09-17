美國對華為的禁令本月15日正式生效，包括台積電、三星電子以及SK海力士等供應廠商都宣布斷貨華為，這可能導致華為未來在設計產品將面臨無「芯」可用的困境，於是市場消習盛傳，華為在禁令生效前積極拉貨，就是要儲備在遭到美方封殺數年後，仍有晶片可用的情況，據陸媒消息指出，華為的晶片囤貨至少到明年初都無虞。

綜合陸媒報導指出，一名券商分析師指出，供應鏈目前對於華為的晶片庫存出現穩定，代表華為先前積極拉貨並囤貨的政策奏效。一些華為員工透露，他們的工作依然照常，知情人士則是提到，華為旗下海思半導體的庫存將繼續供應到明年初都沒問題。華為明年手機出貨量則是調整成5000萬至7000萬支。

華為手機在今年第二季登上全球第一的寶座、來到5480萬支，擠下多年來的龍頭三星，但市調機構認為，該現象恐怕曇花一現，在美國發出的禁令生效後，外界預測華為手機的銷量將大幅下滑。據華為供應鏈表示，華為目前沒有B計畫，可能將受阻的智慧機生產轉向至汽車、面板IC驅動等領域，補足營運缺口。

華為消費者業務 CEO 余承東14 日面對民眾提問，Mate 40 手機何時發表，他希望大家再等等，一切都會如期舉行。面對旗艦級處理器晶片遭到斷貨，7奈米、5奈米製程大陸也沒有廠商能達到此技術，余承東坦承，今年的麒麟旗艦晶片可能成為絕版。

大陸晶圓代工龍頭中芯國際最近被傳出將遭到川普政府列入貿易黑名單，引來國際半導體產業協會（SEMI）最快本周將向美國商務部提出警告，指出若美方連中芯國際都制裁，將導致美國半導體產業失去價值50億美元的訂單。

(中時新聞網)