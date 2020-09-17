沈嶸兌現「每月一公益持續二十年」承諾，本月與石碇區公所合作，捐款十萬元愛心救助石碇區內弱勢民眾，由新北市石碇區區長李浩榕接下善款。(沈嶸提供)

小鬼黃鴻升驟逝消息震驚社會各界，讓「神明代言人」沈嶸有感而發，直言：「無常來得太快，所以做善事要趕快，我不想在走的時候才感嘆善事做得不夠多，所以我要把握時間做善事，一刻都不能等。」更與石碇區公所合作，捐款10萬元愛心救助石碇區內弱勢民眾，由新北市石碇區區長李浩榕接下善款。另外，她也忍不住想勸近來在演藝圈掀起一波話題的恆述法師，直言有些事適可而止就好。

演藝圈紛爭不斷，恆述法師大動作回歸螢光幕，卻在近日怒斥江蕙「不知感恩」，原由是當江蕙還是新人時，製作單位希望江蕙踩恆述法師的背「開場」，讓恆述法師背著上面寫有「江蕙」的牌子，但是直到江蕙封麥引退時，才用一句「恆述法師曾經幫助過我」草草帶過，這一點讓恆述法師相當不高興開口重批江蕙。

但沈嶸說因果必須通靈才會知道，恆述法師確實對江蕙頗有微詞，認為江蕙沒有在她大紅大紫的時候感謝自己，但沈嶸通靈查江蕙確實對恆述法師心存感謝，並且時時感念在心，沈嶸說江蕙並非不知感恩之人，才會成為天后級的人物。

至於恆述法師還在媒體中嚴正駁斥費玉清與江蕙的感情關係，說兩人根本沒在一起，對此沈嶸說費玉清及江蕙確實是「無緣」的關係，最近的緣分甚至還有下滑的現象，這是因為恆述法師在媒體上批評費玉清及江蕙所造成的結果。

恆述法師還揭發許多自家人與演藝圈的秘辛，沈嶸認為有些事情適可而止就好，在媒體上為了節目效果說太多會有損自身的福德，甚至會造下口業，一般人對出家人還是有既定的形象，希望演藝圈的前輩們多多提攜後進、說善言、做善行，幫自己累積福德，成為大家可以效法及遵從的榜樣。

(中時新聞網)