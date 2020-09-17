藝人黃鴻升(小鬼)16日在北投家中猝逝，享年36歲，消息震撼演藝圈。小鬼就讀華岡藝校的班導師接受《中時新聞網》獨家訪問，聞訊噩耗感到震驚、不敢置信，楊更透露黃高中時最大心願。
逝世消息傳回他的母校，教導他三年班導楊騏睿難掩哀傷表示，一開始不敢置信，因為他在校愛打球、游泳，身體健壯、黑壯型的人，實在無法想像。
憶起這位得意門生，楊老師表示，小鬼高中就是個用功、守規矩，且做事低調的學生，戲劇課堂上，許多創造想像方面，多半來自他的點子，楊更透露，他進入演藝圈最大心願，就是成為好的演員。而當時和小鬼同班的藝人有楊丞琳、許瑋甯等。
楊老師說起小鬼，他熱愛母校、情深義重經常回學校探望我，我都會帶他去各班，給學弟、妹表演上指導，他都很樂意，受許多學弟妹仰慕。
「一日為師，終身為父」小鬼雖畢業離開學校，即便進入演藝圈工作繁忙，卻時常以簡訊和老師聯繫感情，被問到最後一次聯繫是什麼時候?楊老師向記者秀出和黃鴻升在今年8月8日的聊天對話框，黃寫道「老爺！祝你爸爸節快樂，好久沒看到你了」楊則回傳「隨時歡迎」。從那至今一個多月未聯繫，再次卻是收到噩耗，楊坦言感到相當遺憾。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。