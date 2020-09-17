台中有1名14歲的少女，日前和同校的2名學姐和1名男性友人前往KTV歡唱，不料男子趁少女學姐都已離開後，竟將少女帶到摩鐵開房撿屍，少女的母親因見心愛的寶貝女兒仍沒回家，趕緊開啟手機追蹤到一家摩鐵館內，母親在警方的陪同下，直接在摩鐵櫃台前逮到剛要辦理退房的這名撿屍男，媽媽在破門而入後，驚見女兒昏睡在床上，白色的床單竟還有一大灘的鮮血，氣的向這名男子提出告訴，全案以男子犯下乘機性交罪名，判處2年的有期徒刑。

14歲少女日前與2名學姐和1名男性友人前往KTV歡唱，男子見2名學姐紛紛離去，少女喝酒過多早已在包廂內昏睡，男子立即起了色心，將少女帶往摩鐵房內撿屍，少女的媽媽因遲遲等候不到自己寶貝女兒回家，立即可啟手機追蹤，竟發現少女的定位點出現在1家摩鐵內，媽媽立刻報警處理，與員警共同前往一探究竟。

抵達定為的摩鐵地點時，員警立刻在櫃台前，逮捕到欲辦理退房的撿屍男子，媽媽與幾名警察立即破門而入，自己女兒昏睡在床上多時，也驚訝發現潔白的床單，沾有一大灘的血跡，讓媽媽氣的立即向這名撿屍男子提出告訴。同時，警方也在房內搜到用過的保險套，以及在少女的貼身衣物上，採集到撿屍男子的體液與毛髮等證據。

法官傳喚到案時，男子辯駁女子是自願與自己發生性關係，而且自己也有先行詢問少女才進行床事，然而少女卻表示，對整個過程完全不記得，最後的印象是自己喝醉睡在KTV包廂裡。法官認為，少女已表示自己是喝醉了，什麼都不記得了！男子卻仍說是雙方自願，因此認為男子是在撒謊，不採信男子的說法，另外男子見少女喝醉應當是協助帶回家，怎麼會直接到摩鐵開房去呢？因此，全案以男子犯下對少女乘機性交罪名，判處男子2年的有期徒刑。

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(中時新聞網)