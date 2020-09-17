行政院內閣人事異動，海巡署署長陳國恩今(17日)傳出請辭獲准，據悉，陳國恩表示請辭主因有二，主因為家庭因素，另一則據傳高層多次干預陳國恩決策，讓他在工作上有些許無力感。知情人士透露，表面上陳國恩是因家庭因素請辭，而背後導火線則與藍委陳玉珍前往東沙島考察有極大關連。

知情人士透露，表面上海巡署署長陳國恩是因家庭因素請辭，但背後導火線恐為立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍上月20日安排前往東沙島考察有關。而立委陳玉珍赴東沙考察一事，在當時曾傳，此行將導致原預計返台休假的近20名駐島海巡弟兄，無法順利回台休假。

但海洋委員會卻在8月18日函知空軍，立法院內政委員會申請8月20日赴東沙島考察，空軍司令部表示基於當前區域情勢複雜，且地屬重要軍事管制區，考量戰備安全因素，空軍依「東、南沙地區重要軍事設施管制區」許可查驗規定，登島依程序，須函送內政部等相關部會聯審。此次受理來函申請距考察時間僅2天作業時間，致無法完成查核等相關作業程序。

對此，海巡署東南沙分署卻又表示，這次立委考察日期適逢8月第3週專案行程，航次官兵排休人數較少，仍可滿足島上人員休假，並未影響官兵排休及禁止休假情事。

據了解，高層對於海巡署突然政策改變並打臉空軍說法，相當不滿，而因陳國恩為海巡署長，須負起部分政治責任。

(中時新聞網)