彭啟明指出，隨著明天開始高壓逐漸減弱，午後陣雨會開始增多，周六開始鋒面慢慢接近，東北角地區要小心局部較大雨勢。(摘自彭啟明臉書)

周五高壓減弱 午後陣雨增多。（彭啟明臉書）

氣象局表示，星期五（18日）上半天主要為晴時多雲天氣。不過彭啟明指出，隨著明天開始高壓逐漸減弱，午後陣雨會開始增多，周六開始鋒面慢慢接近，預計19日晚到20日上午雨勢最大，東北角地區要小心局部較大雨勢。受到鋒面來襲影響，北部降溫有感，提醒民眾要注意著涼感冒。

氣象局「報天氣」指出，明（18日）上午各地呈現多雲時晴好天氣，僅恆春半島及東南部地區仍有局部短暫陣雨，各地高溫約33至35度。不過隨著鋒面逐漸接近，下午天氣將轉趨不穩定，午後雷陣雨範圍擴大，除了各地山區外，近山區的平地也有局部午後雷陣雨，而基隆北海岸及大台北地區水氣也略增、轉為有局部短暫陣雨。

氣象達人彭啟明解釋，這幾天盤據上空的高氣壓漸漸減弱，明天午後陣雨將變得明顯，隨著鋒面逐漸接近，周六開始會靠山區地方都要注意，局部陣雨，尤其東北風吹拂影響，東北角一帶要注意局部較大雨勢。

彭啟明提醒，鋒面主要在周六晚至周日間影響台灣，除了更多降雨外，也能感受到「秋涼」的氣息。尤其北部降溫很有感，高溫36度到下周一只剩30度，低溫則在25-26度左右，這段期間感冒指數特別高，民眾要小心著涼。

另外，今年第11號輕度颱風「紅霞」，今天（17日）下午2時位於鵝鑾鼻西南方1090公里之海面上，預測路徑往西北西朝越南移動，對台灣無直接影響。明（18日）上午環境風場為東南風，西半部擴散條件較差，污染物稍易累積，直到午後鋒面接近，降雨影響，北部地區擴散條件轉好，空氣品質轉佳。

(中時新聞網)