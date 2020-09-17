自美國衛生部長阿札爾來台後，國內就常傳出「台灣國際地位起飛了」的說法，而近期美國務次卿柯拉克來台、前日本首相森喜朗將訪台等消息也讓這個說法更有底氣，但是有人卻對此相當不以為然，直呼「有些台灣人是不是太樂觀到神經質？」

一位網友在論壇上發文表示，近來台灣對於「國際地位提升」的說法實在是太過於自欺欺人了，讓他不禁一一列舉出來反駁，希望可以打醒這些「太樂觀到神經質」的台灣人。

第一，森喜朗是20多年前的日本首相，目前在日本政壇已無影響力，他跟李登輝有私人交情，才來參加告別追思會，1450硬要洗成日本支持台灣；更何況新任首相菅義偉根本不可能像安倍怎麼親台，就像這次蔡英文祝賀，日本就沒有回應。

第二，這次美國國務次卿還沒到台灣，台灣人就喊著要談BTA、FTA，結果人家來只是參加李登輝追思會，老實說這位次卿跟李登輝也沒甚麼交情，純粹就是台灣人喊太爽，才被取消經貿會談。

第三，美國駐聯合國大使只說要協助台灣參與聯合國周邊事務，馬上被吹成加入或重返聯合國，拜託！做人務實點，美中貿易戰打得在怎麼厲害，大陸在聯合國內還是常任理事國，承認大陸的國家還是比承認台灣的多，還想要入聯或是返聯？「睡吧，夢裡甚麼都有！」

第四，儘管中美貿易戰打得多麼厲害，政論節目中把大陸說得如何節節敗退，但是大陸在世界上還是很有影響力，除非他自己崩潰，不然台灣所謂的外交勝利，在大陸眼中看起來根本就「都不怎樣」。

(中時新聞網)