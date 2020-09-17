新冠肺炎疫情肆虐全球，全球央行為了刺激經濟大幅調降利率，促使加拿大最大退休基金CPPIB開始思考，在利率逼近零的時候，持有大量政府公債是否明智。

央行大舉降息以提振受疫情重創的經濟，但低利率對投資人形成挑戰，甚至是抱期長期投資觀點的投資人，例如加拿大最大退休基金－加拿大退休金計劃投資委員會（CPPIB）。

CPPIB總裁暨執行長馬欽（Mark Machin）受訪時指出，雖然基金的長期投資計畫並未因疫情爆發而改變，但零利率底限（zero bound）成為基金的一大挑戰。

零利率底限為央行的一種貨幣政策工具，將短期利率降至零，藉由降低借款成本來刺激經濟。然而低率低至零的水準對債券投資人而言，或許意味著債券到期後拿回的資金，可能低於原始投資金額。

舉例來說，美國聯準會（Fed）3月將基準利率大砍至接近零，一周半後美國1個月和3個月期公債殖利率雙雙降至零之下。

馬欽16日在美國財經媒體CNBC《Squawk Box Asia》節目指出，零利率底限是否影響長期的債券投資利益？CPPIB一如其他長期資產持有人，也在思考這個問題。

不過馬欽亦表示，CPPIB的投資組合還有許多其他固定收益資產，例如基礎建設、電力再生能源等，但CPPIB將持續評估，在零利率底限時期，持有大量政府公債是否恰當。

截至6月30日止，CPPIB管理約4,344億加元（約3,297.5億美元）的資產，CPPIB的投資著重於北美地區，34％的資產配置在美國市場。

根據馬欽表示，CPPIB積極投資科技和醫療保健產業，並打算維持投資力道。新冠肺炎疫情改變消費者和企業的習慣，上述兩個領域的企業因而受惠。

(工商 )