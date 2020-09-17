2020台南文學季以「此時‧彼時─文學流轉」為主題，取台南尋常可見的圓環為主視覺意象。(曹婷婷攝)

2020台南文學季登場了！本屆以「此時‧彼時─文學流轉」為主題，取台南尋常可見的圓環為主視覺意象，圓環，不僅是交通集合點，更象徵文學在這座城市的如常流轉，進一步將圓環比擬為年輪，猶如圈起台南百年歷史記憶紋理，化為此時文學養分，與當下的我們相遇。

今年特別邀請橫跨音樂與文學的新生代歌手許含光擔任年度文學大使，讓文學更貼近新生代，系列活動包括「流轉‧文學之島」文學沙龍講座、「走讀‧歷史迴帶」作家地圖走讀、「交會‧文學通衢」文學‧寧‧視及Sing臺南之歌、「匯流‧文學原點」校園推廣講座、「臺南文學營」、「2020臺南Sing時代之歌」原創音樂競賽、「葉石濤文學紀念館8週年館慶─花好葉緣」等，依序從9月至12月登場。

台南市長黃偉哲表示，台南文化多元、人文薈萃，不只是歷史古都，更是座文學的城市。台南文學季活動從2015年開始，活動內容越來越豐富，今年除靜態展覽也有動態活動，邀請作家、代言人及透過影音方式，期待可以讓台南市民、來台南的人及全國文學愛好者有更多接觸文學的機會，邀大家來台南沉浸文學體驗。

文化局長葉澤山說，今年文學沙龍講座以文史、情慾與性別認同、音樂、攝影、舞蹈、戲劇等帶來多元精彩內容，藉由不同議題讓過去、現在再度交會，激盪新火花。首場由王家祥漫談倒風內海地區潟湖堆積的台灣記憶。

作家地圖走讀由作家或在地導覽者帶著民眾走在台南土地，實際感受文學在其中的變化。報導文學獎得主蕭文，走踏《水交社記憶》書中曾經在此生活過的人事物；王鳳群以《烏腳病房》為文本走讀北門區，提醒世界雖被疫情籠罩，但在許多人努力下，總有撥雲見日一天。

此外，「台南文學營」去年首度辦理延續鹽分地帶精神的「台南文學營」，獲熱烈回響，今年再度辦理，以「風土寫作─我們這時代的文學新宣言」為主軸，以扎根於日常的生活書寫，地方創生行動及田野文史爬梳為方向。

文化局往年與城市書店、在地藝文團體及特色商家合作的文學基地，今年推廣到更多店家，文學基地深植於城市各個角落，持續深化文學，凝聚對台南的記憶，寫下新的文學篇章。

(中時 )