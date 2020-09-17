國民黨智庫副董事長連勝文今晚在臉書發文，搭配「人出不去（一出去就確診），豬進得來，民進黨發大財」的圖案，提醒衛福部長陳時中在全島巡迴演唱、表演吃美豬、拍型男雜誌封面的空檔，應想想台灣在沒有疫苗又沒有解藥的情況下，如何度過明年艱苦的一年？畢竟台北市長選舉是2022年的事，但疫情對台灣的傷害是現在進行式，還是先專心做好自己的工作。

連勝文說，在台灣沒事，但一出國就確診Covid-19的案例，已經高達 19 例了！他真的覺得很可怕！因為這一次6個回到菲律賓確診的案例，有好幾個在台灣從事家庭幫傭，若他們真的確定是Covid-19陽性的話，表示他們的雇主、左右鄰居，都有可能被感染，甚至他們本身就是在台灣社區中被感染，這跟民進黨所說的台灣社區很安全，似乎不一樣！

他說，他不知道這是不是一種「不篩檢，就不會有案例」的概念？只要不普篩，甚至不加強特定族群如外籍移工篩檢，台灣就不會增加確診案例，那民進黨就可以持續宣傳抗疫成功到222年？但還記得新加坡嗎？新加坡本來疫情控制得當，卻因外籍移工成為破口，導致新冠疫情再度爆發！所以他不曉得執政者現在到底是憑科學判斷、還是政治判斷來面對新冠肺炎的挑戰？

連勝文說，陳時中之前說如果大膽一點，可能年底就有疫苗，但是在歐美大藥廠AstraZeneca測試出問題，同時歐美大藥廠聯名發表拒絕為川普選舉提前供給疫苗之後，看起來不論是國際或本土疫苗，恐怕到明年上半年都無法供台灣民眾使用！而陳時中又說要跟COVAX買疫苗，但買的到多少，什麼時候可以運送到台灣，一個人要打幾劑才有效，完全沒有人知道！

所以在同時欠缺有效治療Covid-19藥物的情況下，執政者只能土法煉鋼，繼續用封鎖邊境的方法來抗疫，這將對台灣未來的經濟造成無法想像的衝擊，還有多少公司要因此而歇業倒閉，有多少人要為此而失業？

連勝文強調，他只能呼籲陳時中，在全島巡迴演唱、表演吃美豬、拍型男雜誌封面的空檔中間，例如在化妝室補妝時，可不可以也想想看，到底台灣在沒有疫苗又沒有解藥的情況下，要如何去度過明年艱苦的一年？畢竟台北市長選舉是2022年的事情，但是疫情對台灣的傷害卻是現在進行式，總不能告訴大家，沒有疫苗，只能以毒攻毒，吃瘦肉精豬來對付病毒吧？還是專心做好自己的工作吧！

(中時 )