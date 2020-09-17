薈萃客房。（板橋凱撒大飯店提供）

Marshall EMBERTON音響。（板橋凱撒大飯店提供）

入秋旅遊散心，少不了音樂、啤酒、美食、泳池，生活於喧囂的城市中想體驗度假感，成熟的大人什麼都想要，中秋雙十連假的行程可以很chill。板橋凱撒大飯店即日起至10月底與知名音響品牌Marshall聯手打造「音樂出走」系列活動，將英式經典音響與品牌搬進飯店1樓大廳，旅客可放慢腳步，體驗視覺與聽覺交錯的藝術饗宴，還可參加拍照打卡抽獎活動。

業者表示，即日起，無論是用餐的客人、還是入住的房客，可於官方臉書指定貼文下方上傳照片＃音樂出走並，並標記1位朋友，即可參加抽獎活動，獎品內容包括豪華客房住宿券（價值 1萬7530 元）、Marshall MAJOR III 藍牙耳機（價值5990元）。

此外，即日起至10月16日推出「限量主題住房專案」，每晚4299元起，入住行政樓層薈萃客房，住宿期間可享免費體驗攜帶式藍牙音響乙台、Marshall特色啤酒兩瓶、品牌折扣卷乙張，及隔日自助式早餐2客，並可參加抽獎，有機會免費獲得Marshall EMBERTON音響（價值5790元）。此外，活動期間凡於1樓大廳酒吧點購指定餐點「威尼斯炸海鮮」即免費贈送Marshall特色啤酒，贈完為止。

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(中時 )