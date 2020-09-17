婦聯會表示，於今（9／17）日收到黨產會送來的公文，指定於10／7日上午舉行美齡樓聽證會，表面看來，給了婦聯會20天時間，但事實上，黨產會的通知並未附上相關調查報告，婦聯會目前只能等待、完全無從準備（正如同檢察官沒有提出起訴書，律師無從準備答辯一樣）。

婦聯會指出，前年黨產會針對婦聯會的財產聽證會也是在中秋連假前夕，週五深夜11點多，在黨產會網站上發佈，給婦聯會不足兩週的時間準備。對於完全掌控調查時程步驟，可任意決定何時發動攻擊、何時舉行聽證的黨產會而言，今年再度選擇了中秋連假後舉行聽證，且至今未提出調查報告，我們只能說故技重施、壓縮婦聯會準備時間的意圖明顯。

婦聯會還說，最近黨產會的林峰正主委、孫斌副主委、及外圍網軍運用媒體不斷攻擊北高行法官的行徑亦令人費解。

婦聯會表示，大法官793號解釋，為黨產會揮舞「轉型正義」的尚方寶劍，違背權力分立、憲法保留、溯及既往等法治國原則的作為，做了完全背書。既然黨產條例被認定合憲，且黨產會依該條例已經出具兩份處分書，認定婦聯會是十惡不赦的附隨組織，並下重手沒收本會99.3％的財產；法律人出身的林主委、孫副主委應該有信心將證據攤開，在公正的司法程序下，由任何法官檢驗。為何竟出此下策，反覆運用官威恫嚇承審法官？

反之，婦聯會質疑，如果行政兼司法大權在握的黨產會竟然不敢面對任何法官的檢驗，大法官用政治思維（轉型正義無論如何不能算是法律思維）捍衛黨產條例的合憲解釋，又如何禁得起歷史的檢驗呢？

(中時 )