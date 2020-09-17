繼蘋果公司與音樂串流龍頭Spotify之後，電商龍頭亞馬遜（Amazon）16日宣布旗下音樂服務將推出播客（podcast）功能，成為最新進軍此領域的科技巨擘。亞馬遜一開始的播客節目超過7萬個，同時能透過聲控裝置收聽，希望吸引更多聽眾加入。

不論是亞馬遜音樂的付費訂閱版本或內含廣告的免費版本，兩者皆可免費收聽播客節目。儘管該市場競爭日趨激烈，但亞馬遜高層表示，他們採取與對手不同策略以吸引聽眾，支援聲控播放便是一例。

若以訂閱人數來看，亞馬遜音樂在市場排名第三，落後於Spotify與Apple Music。多數聽眾可免費收聽蘋果播客節目，而Spotify迄今砸下數億美元投資該領域，甚至引爆節目與人才搶奪大戰。

亞馬遜音樂一開始將提供7萬個以上的播客節目，其中不乏熱門節目，但此數量遠低於蘋果的一百萬個與Spotify的150萬個。亞馬遜之後計畫推出獨家原創節目，並從這些節目播放的廣告賺取收益。

(工商 )