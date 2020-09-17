中國文化大學校友總會本周一（14日）舉行第五屆第五次理監事聯席會議，順利選舉出前中華航空董事長趙國帥擔任第五屆理事長，會中並通過由資訊傳播學系副教授魏裕昌擔任祕書長。

趙國帥指出，中國文化大學校友總會於2007年轉型為社團法人組織，仍遵循創版人張曉峰對於校友會發展所提示的精神，承繼「凝聚校友力量，聯絡校友感情，進而協助母校發展，服務社會」之使命，籌設海內外各地分會，加強連繫服務工作。

另輔導畢業生就業，建立畢業校友資料庫；表彰傑出校友，以激勵校友貢獻國家、社會、母校的事蹟；發行《華岡人》雜誌，報導學校近況、校友動態；連絡校友共同策畫回饋母校等具體作法。

未來將建設校友總會成為全球各地校友組織之聯繫中心，發揮校友總會的整合力量，協助母校進行校友服務等重點工作，藉此得以凝聚全球28萬餘名校友們之向心力，集思回饋母校，共同協助母校校務發展，促成校友力量幫助在校生職涯規劃與就業輔導、協助各系所課程規劃諮詢、協助推動產學合作與建教合作等。

同時母校學生事務處亦成立校友服務組，與校友總會互為犄角，齊心協力推動校友服務之工作。趙國帥闡述會務治理理念時，特別強調會在過去歷任理事長所奠定的堅實基礎上，繼續推動校友總會之各項工作，並且加以深化拓展。

趙國帥推崇新任祕書長學經歷俱佳。魏裕昌是美國紐約大學文化與傳播學系博士，文大印刷系，並當選83年度文大傑出校友，曾擔任中國文化大學系主任、研究所所長、國際交流中心主任、國際長、學務長等學術及校務行政工作。

趙國帥1956年生，1982年畢業於中國文化大學英文系，同年進入中華航空工作，1989年轉至長榮航空工作，2004年9月擔任台灣電視公司副總經理，2005年7月擔任華信航空總經理，2005年11月擔任中華航空總經理，2007年10月擔任華航董事長兼總經理，2008年6月專任中華航空董事長。

離開華航後，趙國帥2009年10月擔任台北101副總經理，2015年3月接任台灣之星董事長，2018年3月創設騰達航空，目前擔任五福旅遊獨立董事，南港輪胎派駐泰豐輪胎法人董事。

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