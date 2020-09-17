不少人到百貨公司逛街時，最怕遇到態度不佳的店員，一名男網友發文透露，到北部某家百貨公司的精品櫃上消費花了3萬元，卻看到店員將填滿個資的顧客卡丟在桌上，上頭甚至還寫了一句不尊重的話，讓他傻眼直言，「以後也不會再買這個牌子的東西了」！

原PO在PTT上發文指出，自己和女友在台北某家百貨公司逛街，路過一個精品櫃就進去逛了一下，順便買了些禮物送給女友以及其家人，由於其中一個給女友的包包是搭配絲巾一起購入，店員貼心地要幫忙把絲巾燙好後再綁起來，於是要原PO和女友先到其他地方逛逛。

男網友分享消費經驗。（摘自PTT）

原PO表示，逛了10幾分鐘後回來，櫃上卻都沒看到人，而填滿女友個資的顧客卡就大剌剌的丟在桌上，而女友一看見上面的內容後氣壞，上面竟寫著「長得黑 一點不美麗」。

原PO傻眼地說，「可以理解描述特徵以記得顧客的作法，但要寫顧客壞話好歹偷偷寫嘛」，而他也補充，櫃姐後來發現苗頭不對，很順手地把顧客卡蓋住，裝作沒事地聊天。

原PO透露，自己雖然買的不多，至少也成為會員，但以後再也不會買這個牌子的東西，另外，他更還發現，原本想上google map給1顆星，但卻只有附近其他分店可以給評價，而一點進評價，卻全都是這間事發店家的負評，且平均只有1.8顆星。他也無奈地笑稱，這家店真心不推。

其他網友看完後都建議刷退，「直接刷退...你們好客氣」、「刷退 投訴上層」、「去刷退然後投訴吧 我的話可能會當下拍照存證了」。

(中時新聞網)