美國國務次卿柯拉克訪台，國民黨前副祕書長蔡正元表示，國務次卿看起來好像「外交部次長」，這是跟著日本亂翻譯，應該直譯為「國務下書記」比較貼切，其位階如同外交部司長，有好幾位，所以不是三把手。

蔡正元今晚在臉書指出，國務次卿是「國務下書記」，美國國務次卿來訪，應該熱烈歡迎；但是這個「國務次卿」，職位相當於「外交部司長」，翻譯成「卿」，看起來就比較大，卻非常封建。這個翻譯是日本人在十九世紀時翻譯的，中文就照抄，其實英文原意跟「卿」一點關係都沒有。

他說，日本人在明治維新後設立的「外務卿」，擔任「外交部長」的工作，後來改名「外務大臣」；但是日本人用自己的封建帝制「外務卿」的職稱，把 Secretary of State 翻譯成「國務卿」，是翻歪了，也太封建了，應該翻成「國務書記」才對，因為Secretary 只能翻譯成「書記」或「秘書」，翻譯成「卿」實在亂翻過了頭。

所以美國國務院的二把手「副國務卿」 Deputy Secretary of State，相當於「外交部次長」，應該翻譯成「國務副書記」；第三級國務院官員是 Under Secretary of State，其實是「外交部司長」，有好幾位，所以不是三把手。台灣翻譯成「國務次卿」好像「外交部次長」，這是「亂翻譯」，應該直譯為「國務下書記」比較貼切。

蔡正元說，第四級國務院官員是 Assistant Secretary of State，目前翻譯成「助理國務卿」，更是亂翻譯，其職位只是「外交部科長」，可以直譯為「國務書記助理」才貼切。第五級國務院官員是 Deputy Assistant Secretary ，目前翻譯成「副助理國務卿」，簡直就是胡亂翻譯，這個職位是「外交部副科長」，應該直譯為「國務書記副助理」。

他說，上一任AIT處長梅建華的位階就是「書記副助理」，還有去年轟動一時的假學歷案，有位國務院「副助理國務卿」是嫁給白人的韓裔女歌手，歌唱生涯不如意就當起騙子，瞎掰是哈佛大學畢業、某大機構CEO，被國務卿蓬佩奧等高層驚為天人，任用為「副科長」，後來發現所有證書都是P圖，讓國務院顏面掃地，不過她說謊的天份，很適合替蓬佩奧工作，被迫離職。

蔡正元表示，其實美國國務院是 Department of State，翻譯成「院」實在怪異；國防部也是Department，憑什麼一個翻譯成「院」，另一個只翻譯成「部」？實在怪異。其實翻成「國務部」或「外務部」比較正確，「國務卿」翻成「外務部長」，才符合翻譯的信、達、雅，中文翻譯沒必要，跟著日本人的屁股走。

(中時 )