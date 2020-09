美國國務次卿柯拉克訪台,國民黨前副祕書長蔡正元表示,國務次卿看起來好像「外交部次長」,這是跟著日本亂翻譯,應該直譯為「國務下書記」比較貼切,其位階如同外交部司長,有好幾位,所以不是三把手。

蔡正元今晚在臉書指出,國務次卿是「國務下書記」,美國國務次卿來訪,應該熱烈歡迎;但是這個「國務次卿」,職位相當於「外交部司長」,翻譯成「卿」,看起來就比較大,卻非常封建。這個翻譯是日本人在十九世紀時翻譯的,中文就照抄,其實英文原意跟「卿」一點關係都沒有。

他說,日本人在明治維新後設立的「外務卿」,擔任「外交部長」的工作,後來改名「外務大臣」;但是日本人用自己的封建帝制「外務卿」的職稱,把 Secretary of State 翻譯成「國務卿」,是翻歪了,也太封建了,應該翻成「國務書記」才對,因為Secretary 只能翻譯成「書記」或「秘書」,翻譯成「卿」實在亂翻過了頭。

所以美國國務院的二把手「副國務卿」 Deputy Secretary of State,相當於「外交部次長」,應該翻譯成「國務副書記」;第三級國務院官員是 Under Secretary of State,其實是「外交部司長」,有好幾位,所以不是三把手。台灣翻譯成「國務次卿」好像「外交部次長」,這是「亂翻譯」,應該直譯為「國務下書記」比較貼切。

蔡正元說,第四級國務院官員是 Assistant Secretary of State,目前翻譯成「助理國務卿」,更是亂翻譯,其職位只是「外交部科長」,可以直譯為「國務書記助理」才貼切。第五級國務院官員是 Deputy Assistant Secretary ,目前翻譯成「副助理國務卿」,簡直就是胡亂翻譯,這個職位是「外交部副科長」,應該直譯為「國務書記副助理」。

他說,上一任AIT處長梅建華的位階就是「書記副助理」,還有去年轟動一時的假學歷案,有位國務院「副助理國務卿」是嫁給白人的韓裔女歌手,歌唱生涯不如意就當起騙子,瞎掰是哈佛大學畢業、某大機構CEO,被國務卿蓬佩奧等高層驚為天人,任用為「副科長」,後來發現所有證書都是P圖,讓國務院顏面掃地,不過她說謊的天份,很適合替蓬佩奧工作,被迫離職。

蔡正元表示,其實美國國務院是 Department of State,翻譯成「院」實在怪異;國防部也是Department,憑什麼一個翻譯成「院」,另一個只翻譯成「部」?實在怪異。其實翻成「國務部」或「外務部」比較正確,「國務卿」翻成「外務部長」,才符合翻譯的信、達、雅,中文翻譯沒必要,跟著日本人的屁股走。

(中時 )