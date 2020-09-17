紐西蘭統計局17日公布，第二季國內生產毛額（GDP）季減12.2％，大致符合經濟學家預期的下滑12％，但創下該國史上最嚴重萎縮且連兩季負成長，宣告陷入衰退，主因在於新冠防疫措施導致多數商業活動停擺。若按年來看，第二季GDP年減12.4％。

(工商 )