紐西蘭Q2 GDP陷史上最慘衰退 22:592020/09/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭統計局17日公布，第二季國內生產毛額（GDP）季減12.2％，大致符合經濟學家預期的下滑12％，但創下該國史上最嚴重萎縮且連兩季負成長，宣告陷入衰退，主因在於新冠防疫措施導致多數商業活動停擺。若按年來看，第二季GDP年減12.4％。 (工商 ) #GDP #紐西蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 MF select率性飾品 中秋送禮好心意 04:102020/09/17 財經要聞 新冠害人 防疫資優生經濟陷史上最慘衰退 18:242020/09/17 國際 《傳產》中小宅推波助瀾 北市今年推案量將創10年新高 11:082020/09/17 財經 《金融》2因子 美元前景偏空 15:402020/09/17 財經 史上首次地殼運動 陸股成必要配置 04:102020/09/17 產業財經 《台北股市》台灣企業周線上論壇 凱基號召亮點企業 11:422020/09/17 財經 《國際經濟》上季GDP史上最慘 紐西蘭陷入經濟衰退 10:342020/09/17 財經 惠譽：亞太經濟復甦不如預期 04:102020/09/17 金融．稅務 大陸全年經濟展望 李克強：可望實現正增長 04:102020/09/17 全球財經 177cm超模0布料拍沙灘寫真 轉正面撫胸辣翻 10:202020/09/17 星光 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 老美封殺前夕搶生機！ 供應鏈驚曝：華為晶片囤貨超有效 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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