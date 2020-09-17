喜歡在網路上當鍵盤俠，動動手指頭挑起對立的酸民小心了！美國一項最新研究發現，愛諷刺、憤世嫉俗等擁有「負面情緒」的人，若本身有心臟病，那麼你的「敵意性格」其實正在殘害自己，在2年內心臟病復發的風險很高。

美國田納西大學（University of Tennessee ）近日公布一項針對2,000名施測者的研究，發現有「敵意」或「煩躁」性格的人有更高的心臟病復發率。一份發表在《歐洲心血管病學雜誌》（ESC）上的報告也指出，這是完全有可能的。

「敵意」是什麼？研究者維多里博士（Tracey Vitori）解釋，敵意性格是指有諷刺性、憤世嫉俗、報復性、不耐煩或煩躁的個人特質。維多里進一步指出，這是長期與他人互動中所展現出來的特徵，更像是自己選擇的一種生活方式。

該實驗找來2,321位曾經有發作過心臟病的病患，並先用問券調查檢測出受試者的敵意性格。統計受測者的平均年齡為67歲，其中68％為男性，有57％的人歸類為有敵意性格。研究發現，在2年內有復發心臟病的受測者中，擁有「敵意性格」的人格特質是共同特徵，且會伴隨著焦慮症及壓力。

維多里表示，敵意性格是心臟病復發的共同特徵，但目前仍無法搞清楚真正原因，只能確定會對心臟造成不良影響，他相信若將敵對性格納入心臟病患者的評估，能有助於預防過早死；也能藉此告訴患者，不良情緒將影響健康，以鼓勵他們改善。

維多里說，「對心臟病患者來說，停止抽菸，多活動並保持均衡飲食都能控制身體健康。然而這份研究更指出，控制負面情緒也是關鍵。」

(中時新聞網)