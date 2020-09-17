喬治佛洛伊德事件發生後，美國各城市經常發生抗議事件，甚至包括首都華盛頓特區。一名匿名的軍事舉報者說，聯邦官員正在尋找一些有效的群眾驅離裝置，其中包括一種稱為「主動拒絕系統」(Active Denial System,ADS)的工具，它會使群眾感覺皮膚灼燙刺痛，也被稱為「熱射線」(Hot ray)。

軍事時報(military times)報導，國民警衛隊的亞當·德馬科少將（Adam DeMarco）在回答眾議內政委員會的提問時說，負責維持華盛頓首都地區軍事長官，曾經發送了一封電子郵件，詢問國民警衛隊是否有高效率的驅離群眾裝置，包括利用大聲噪音使群眾不適，或是熱射線這樣的「主動拒絕系統」？

德馬科則表示，至少就國民警衛隊，他確定沒有取得過這類型的設備。

他進一步表示，無論是使用音響設備，還是使用熱射線的主動拒絕系統，一但使用，情況不見得好轉，很可能再激化抗議人群的情緒。

「熱射線」說明圖，它的加熱能力僅在皮膚下0.4公釐，最大射程約500公尺。(圖/DARPA)

今年的美國抗議事件期間，有動用國民警衛隊，但大多數時候都是駐留在抗爭區外的基地，以備不時之需，至少從未真正派出他們進入鎮暴。

The Active Denial System (ADS)

不過，美國確實有主動拒絕系統的研發，據說是與以色列一起合作，早在20年前就已經完成，它的原理是利用無線電波W波段95MHZ，去射擊人體，能迅速的加熱表面到難以承受的灼燒感。其實原理與微波幾乎一致，但美國軍方總是強調它並不是微波，pd 不會產生任何形式的輻射。

事實上，就科學分類來看，W波段就屬於微波波段，之所以美國軍方特別要否認定它是微波，原因就在於擔心遭到研究否定。差別只在ADS系統的穿透深度只有0.4公釐，而微波爐的微波，可以穿透到17公釐的深度，所以理論上來說，ADS系統不至於造成人體的永久傷害。

據說，ADS己完成500公尺的射程測試，相關研究並於2007年左右向公眾公開，不過還未實用於戰鬥中。

(中時新聞網)