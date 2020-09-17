佛斯特教練在暫停過後，因表達不滿而遭主審林金達先生驅逐出場

中信兄弟對上富邦悍將，比賽中發生兄弟投手教練佛斯特因不滿好球帶抗議，遭主審林金達驅逐出場的插曲，賽後總教練丘昌榮認為，主審5局前後好球帶不一致，但他也無奈表示，這種事是裁判的認定，教練團盡量不去抗議，也說一聲，「裁判辛苦了。」

6局下半兄弟先發投手黃恩賜面對蔣智賢，滿球數後丟出外角低的直球，根據轉播單位提供科技部的K ZONE落在9號位置，不過主審判定四壞球保送，黃恩賜被下一棒敲安後兄弟喊出暫停，佛斯特上場安撫黃恩賜，離場時頻頻比出手套接球的手勢、嘴中念念有詞，主審先警告後，佛斯特繼續比，接著主審直接將佛斯特驅逐出場。

賽後丘昌榮認為，5局前好球帶比較寬，5局後變小了，「好壞球是裁判認定的一環，盡量不去抗議，兩邊若都固定也不會有意見，我們球隊不會認為對誰比較不公平，但若固定好球帶會比較好判斷進壘點。」

其實3局上半兄弟打者也曾不滿主審好球帶，詹子賢當時面對李建勳，一顆偏高球路主審判定是好球，詹子賢遭到三振，不過詹子賢明顯不滿判決，傻眼待在場上數秒後才退場。

丘總說，「那球很高，是林宥穎壓下來。」丘總表示裁判也很辛苦，當下因為雙方都想求勝，難免會有情緒，「我們自己努力，其他無法控制，我們得點圈機會也沒有掌握好，還能再努力，不會怪任何人。」

(中時 )