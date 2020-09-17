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我國昨天（16日）新增6例自台輸出至菲律賓的確診者，均為菲籍移工，中央流行疫情指揮中心今天表示，原本僅匡列113名接觸者，今天進一步的疫調已擴大匡列至162人，其中有兩人是同工廠的移工，目前已有23位進行核酸與抗體的檢驗，結果均為陰性，另有10名今天的核酸結果也出爐，也是陰性。

台灣「輸出」新冠肺炎確診病例昨日暴增，已經來到了19例，但是民進黨政府與防疫指揮中心卻仍不承認台灣內部的感染風險有升高，指說所謂的「輸出病例」不是在外受到感染，就是當地的檢測方式與我國不同，屬於「偽陽性」。

這種說法讓網友相當不滿，直呼「偽陽啦、哪次不是偽陽？」「知道為何台灣被瞧不起了吧」、「一定是菲律賓不準」、「呼吸到菲律賓的空氣就感染了啦」、「0本土啦！怕什麼」、「一定沒事，繼續唱歌」、「難不成台灣有防護罩，在境內都發不了病?」

(中時新聞網)