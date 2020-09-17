美國國務院次卿柯拉克今天(17日)傍晚（Keith Krach）率團「低調」訪問台灣，將與總統蔡英文及我國政府高層互動，並代表美方出席故前總統李登輝的告別追思禮拜。國民黨立委陳以信表示，柯拉克有可能對談的範圍是供應鏈重組或擴大台資在美國設廠。

柯拉克此行未比照8月9日訪台的美國衛生部長阿扎搭美國官方行政專機，而是搭一架灣流GV：N565JT的商業包機，可見美方的低調。

陳以信接受香港媒體《中評社》訪問時判斷，柯拉克此次來台要談的內容，應與貿易無關，因為貿易是美國貿易代表署的權責，台灣希望TIFA的復談、FTA的可行性評估，以及洽簽BTA的具體項目，這些都不屬於美國務次卿的權責範圍。所以不管談什麼，都不能符合台灣最主要的期待。

因此陳以信認為，柯拉克來台可能和投資及5G項目的科技合作有關。投資方面，供應鏈的重組或擴大台資在美國的設廠，都是有可能對談的範圍；有關新的5G項目的科技合作，這算是聯盟關係的加強。美國現在封鎖華為及修理抖音海外版、微信等作為，會不會要求台灣跟進，或是了解台灣在這方面的做法，這就是柯拉克的職掌範圍。

至於柯拉克此次來台是好是壞？陳以信指出，可能和投資有關，是好是壞任憑各方解讀，另可能會有5G科技的合作項目，這算是聯盟關係的加強。

(中時新聞網)