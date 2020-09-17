泰國除了旅遊業相當發達外，特有的人妖（變性人）產業，也是吸引外國人前往的原因之一，身為擁有最多變性人的國家，她們來自社會的各個階層、各個年齡，如果稱她們「水晶晶」（泰國對美女的稱呼），一定會非常開心，表示外表比女人還美，但究竟如何分辨人妖與一般美女呢？

泰國人妖的表演，對國家經濟收入有顯著效益，其實最一開始會出現人妖，是窮人為了滿足二次大戰駐紮在此的美軍，將家裡男孩變性而來，表演秀則於1975年開始，原本僅有4、5位人妖，在酒吧裡客串表演給外國遊客欣賞，但泰國當地人反而相當不屑。

後來人妖表演興起，她們的收入越來越高，逐漸被當地人接受，如果在泰國路上見到美女，想搭訕的話該如何分辨是人妖、還是一般女性呢？當地導遊分享3種方法，表示除了一些例外，至少可以分辨85%的人妖。

第1個方法是「聲音」，男聲刻意裝成女聲，其實很好辨別；其2是「手腳」，就算是長期施打雌性激素，還是很難抑制骨骼生長，因此人妖手腳一般都是比較大；最後就是「身高」，由於東南亞女性平均身高不高，而大多數人妖幾乎都是成年後轉變，身高差異相當顯著，會比正常女性要高一個頭左右。

(中時新聞網)