中信兄弟與富邦悍將之戰，中間發生兄弟投手教練佛斯特因不滿好球帶抗議，遭主審林金達驅逐出場的插曲，佛斯特賽後解釋，當時手勢並非針對主審，只是擔心當下氣勢被翻轉，而有一些情緒釋放，也喊話希望主審好球帶能更一致。

6局下半兄弟先發投手黃恩賜面對蔣智賢，滿球數後丟出外角低的直球，根據轉播單位提供科技部的K ZONE落在9號位置，不過主審判定四壞球保送，黃恩賜被下一棒敲安後喊出暫停，佛斯特上場安撫黃恩賜，離場時頻頻比出手套接球的手勢、嘴中念念有詞，主審先警告後，佛斯特繼續比，接著主審直接將佛斯特驅逐出場。

佛斯特賽後澄清，並沒有針對主審抗議，「自己投手因為判決而讓氣勢遭逆轉，會特別情緒起伏，不是針對人，是比賽過程。」

提到當時蔣智賢滿球數後的關鍵判決，佛斯特喊話希望好球帶能更一致，「當時現場看有好球空間，立刻進來看電視慢動作，果然是好球，當時情緒是單純擔心氣勢被翻轉。」

佛斯特也強調，有看比賽的球迷就知道他並不是情緒化的教練，當下是該釋放情緒了，「我們不會讓選手做這種事，教練要適時出來出一口氣，當然這些都過去了，明天又是新的比賽。」

對於被驅逐出場的情況，佛斯特說當時並沒有對著主審比劃，甚至眼睛也沒對著主審，因此連主審給予警告都不曉得，「我下場還問翻譯『我是被趕出場了嗎？』但當下沒有特別生氣，就照規則走。」根據中職規則，佛斯特至少會被罰款1萬元。

(中時 )