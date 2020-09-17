天香樓行政主廚楊光宗（前排右2）攜手醒吾科技大學餐旅管理系學生，以新北在地食材打造新北宴。前排右3為新北市長侯友宜。（台北亞都麗緻大飯店提供）

蟬聯米其林指南1星的台北亞都麗緻大飯店天香樓，致力呈現杭州菜的多元面貌，此回配合新北市升格10週年推動的「2020 設計新北」，行政主廚楊光宗著手「吃當季、用在地」主題，帶領醒吾科技大學餐旅管理系學生合作，以萬里蟹、貢寮鮑、三芝筊白筍等新北在地食材，融入新住民料理元素，共同設計15道新北宴菜式，搭配鶯歌著名的瓷器餐具，藉由影像方式將料理投影在餐桌上，即日起至10月18日於「府中15」展示。

台北亞都麗緻大飯店表示，「行政主廚楊光宗堅持親自走訪台灣產地，品嚐農漁友們細心耕作、捕撈和養殖的上等農作與魚鮮，餐廳亦早已精挑引進品質精良、風味優越的坪林包種茶、八里綠竹筍等食材延伸運用。」談及攜手醒吾科大設計的「新北宴」，在主廚與學生密切交流下，傳承料理技藝、食材配搭及風味堆疊技巧，團隊共同打造的精彩桌宴道道反映新北飲食與人文，「不僅菜色均選用在地食材，調味上也巧妙融合南洋料理精髓，彰顯新北廣大新住民特色」。

新北農漁作物豐富，當地新住民人口位居全台之冠，楊光宗嚴選萬里蟹、深澳小卷、貢寮鮑、三芝筊白筍、平溪珠蔥、八里綠竹筍等超過20項的新北食材，結合台、中、越、泰式風味，呈現新北飲食文化與人文的桌宴。入秋之際，正是萬里蟹鮮甜豐美時節，宴席中的「醬香萬里蟹年糕」，選用肉質細嫩清甜的三點蟹，以辣豆瓣醬、甜麵醬、泰式甜雞醬及南洋魚露，帶出別於中菜的濃郁醬香，鮮甜香辣；「異風山海蔬鮮沙拉」包含深澳小卷、貢寮九孔鮑、八里綠竹筍與文旦、金山地瓜等10種食材，各式海鮮與多種蔬果等口感交融，佐泰式冬蔭功醬、是拉差香甜辣椒醬、甜雞醬、魚露與檸檬調製的醬汁，辛香開胃。

(中時 )