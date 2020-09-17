《Monster Hunter Rise 魔物獵人崛起》新增了犬型的夥伴為座騎，玩家能夠自由選擇攜帶2位貓或犬夥伴一起移動或作戰。（翻攝直播畫面）

《Monster Hunter Rise 魔物獵人崛起》加入了Wire Bug的功能，能夠像蜘蛛人的蜘蛛絲作不同的操作。（翻攝直播畫面）

《Monster Hunter Stories 2 魔物獵人物語2：破滅之翼》將於明年夏季上市。（翻攝直播畫面）

《Monster Hunter Rise 魔物獵人崛起》將於2021年3月26日登場。（翻攝直播畫面）

繼今（17日）凌晨4點Sony公開了PlayStation5的發售訊息，以及多部即將登陸PS5的大作後，任天堂也在晚上10時發表了一系列即將登場的遊戲，包括《Monster Hunter Stories 2 魔物獵人物語2：破滅之翼》、《Monster Hunter Rise 魔物獵人崛起》、《Fit Boxing 2》、《魔界戰記 DISGAEA 6》、《HADES 黑帝斯》、《BALAN WONDERWORLD 巴蘭的異想奇境》、《Ori and the Will of the Wisps 聖靈之光 》等，都將於即日起陸續開始發售。

而今天的發表會上，更請來《Monster Hunter》的製作人辻本良三親自現身，與玩家介紹全新的《Monster Hunter Stories 2 魔物獵人物語2：破滅之翼》、《Monster Hunter Rise 魔物獵人崛起》2款Switch獨占遊戲，而且2款遊戲之間更可以作連動，而此次在《魔物獵人崛起》更新增了犬型的夥伴為座騎，玩家能夠自由選擇攜帶2位貓或犬一起移動或作戰，還加入了Wire Bug的功能，能夠像蜘蛛人的蜘蛛絲作不同的操作。而《魔物獵人崛起》將於2021年3月26日登場、《魔物獵人物語2：破滅之翼》則將於明年夏季上市。

(中時 )