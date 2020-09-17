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因應民進黨政府開放含有萊克多巴胺的美豬來台，衛福部今天公告修訂新規，要求豬肉製品需進行原產地標示，衛福部長陳時中今天前往台北迪化街永樂市場進行視察，了解民間在標示上所遇到的困難，沒想到卻遭一名反對開放美豬進口的民眾當場「洗臉」，怒嗆陳時中「混蛋，要吃美豬自己先吃」，相當尷尬。

這個畫面讓人看傻了眼，網友也驚呆了，在論壇上發文表示，陳時中現在是民進黨2022年要競選台北市長的有力人選，但是現在卻在台北市的鬧區被「當面洗臉」，這讓該網友不禁感嘆，民進黨、陳時中把他從防疫至今的高支持度不停消耗，美豬、防疫、海外台人歸台，種種議題讓陳時中不停扣分，今天這次事件發生後，陳時中台北市長的夢，恐怕沒了！

陳時中被當面嗆「渾蛋」引來許多網友討論，紛紛留言表示「米國在台萊豬推廣部部長駕到」、「總該有人罵他垃圾了」、「餵毒仔出巡」、「幹話講一堆活該被駡」、「主張吃台豬不吃美豬的覺青，不知不覺成了國民黨同路人」、「這隻狗牙醫跑去深綠區取暖，結果被自己人嗆」。

(中時新聞網)