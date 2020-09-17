英國1名男子盧克‧摩根（Luke Morgan），驚覺自己認識20年的老友威廉‧姆斯（Richard Williams），竟然搞上自己54歲的老母親，還多次私下相約開房間，讓盧克徹底氣炸，立即衝去砸爛威廉的房子，盧克將威廉房內的電視、音箱、桌子、沙發等破壞，損壞金額高達台幣10萬元整，另外威廉還被遭到掃把的襲擊，頭部也受到撞擊，身上多處也有咬痕傷口存在，盧克被傳喚到案時，自己也坦承自己的確情緒受到失控，但因盧克已犯下入室盜竊、傷害他人等罪名，判處12個月的有期徒刑。

32歲的盧克‧摩根（Luke Morgan）發現自己相識20年好友，竟然搞上自己的54歲家中老母，盧克徹底失去理智，直接衝向威廉‧姆斯的家中，將房內裡頭多項家具砸爛，損壞金額高達台幣10萬塊。另外，盧克還持著掃把襲擊威廉，把威廉的頭部打到受傷，甚至還在他身上咬了多處傷口。

盧克完全無法相信自己的好友，會就這樣直接與自己的母親上床，甚至兩人還擦出火花談起戀愛，盧克完全失去理智，也無法控制自己的所有言行。據了解，威廉除了是盧克的好朋友外，也是盧克心目中所認為的好同事，當盧克聽到得知這樣的訊息時，他頓時完全無法接受。

法院傳喚到案時，法官認為盧克已經犯下「入室盜竊」和「傷害他人罪名」，並且還說明，盧克的行為早徹底失去理智，由於盧克完全無法接受，自己認識20年的摯友，竟然會與自己的親生母親發生性關係，同時盧克還透露，目前也在與自己妻子打離婚官司，自己並無任何理由為自己辯駁，全案判處盧克需服刑12個月的有期徒刑。

(中時新聞網)