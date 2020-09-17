前總統府發言人丁允恭爆發性醜聞，監察院長陳菊表示，丁出任行政院副發言人，是時任閣揆賴清德看中他的才華。有人質疑陳菊甩鍋給賴清德？民進黨立委何志偉坦言，他看不懂為何這樣做，因為這樣只會讓火更大而已。

賴清德被問到，有關丁允恭的事情，會覺得被陳菊甩鍋嗎？賴清德廳到這個敏感話題，並未回答，僅聽到他隔著口罩笑了幾聲。

民進黨立委何志偉在政論節目中坦言，他覺得丁允恭的事件裡面，比較微妙的是，為什麼陳菊會把這個話撥出去，撥到賴清德身上。他覺得，連他自己是綠的，但也看不懂，他認為這樣做只會讓火更大而已。

丁允恭遭前女友踢爆，與前妻嚴婉玲已經訂婚，卻除了劈腿4女之外，還勸懷孕女友墮胎，並在高雄市府新聞局長任內，上班時間不工作，竟把新聞局長室的辦公室當炮房。丁允恭當時回應強調，兩人的性關係，是發生在「下班後或午休時」，沒在上班時間發生逾矩之事。

(中時新聞網)