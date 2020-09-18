簡姓女子聽信對岸友人投資外匯能短期獲利差點遭詐30萬，八德警和行員機警阻止。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

桃園簡姓女子聽信對岸友人投資外匯能短期獲利，昨到八德區介壽路一段一間銀行稱要匯款30萬元到海外，員警及行員機警發現先暫緩，並查證確認是詐騙集團手法，證明給簡女，終順利阻止其匯款，警方呼籲遇案可撥打165或110查證，以免受騙。

四維派出所巡佐古治廣與警員林榮智、吳權倫昨下午3點巡邏時，接獲轄內介壽路一段銀行行員報案稱有疑遭詐騙案件，隨即立即趕往現場處理。

現場發現一名約32歲的簡姓女子，表示接獲其人在大陸的朋友自稱利用軟體操作投資外匯能夠短期大量獲利，依其指示至銀行準備匯款30萬至友人指定的帳戶，銀行行員林珮瑜關懷提問後發現有異，通報警方到場協助。

警方到達現場先耐心聆聽案情，並細心詢問簡女是否清楚該筆款項去向、用途及所投資的標的，再向簡女說明網路上已有許多相關遭詐案例，簡女也撥打電話向友人聯絡詢問投資詳細內容時，其友人卻支吾其詞無法明確說明，經警方及行員解釋分析後，突然驚醒覺得投資方式破綻百出，若依指示匯款恐有遭詐騙之虞，連忙打消匯款念頭並感謝幫助。

警方表示近來新興詐騙手法團層出不窮，早期詐騙集團鎖定生活單純、對詐騙手段較不熟悉的銀髮族中老年人、退休人員、家庭主婦下手；近期出現類似假交友假投資的新手法，利用時下年輕族群想要投資賺錢的想法，用帥哥美女過著高檔物質生活的照片影片吸引民眾，並誆稱利用操作外匯期貨、投資虛擬貨幣穩賺不賠、高報酬低風險等各種說詞，吸引民眾投入資金，得手後藉故拖延不匯投資所得報酬給民眾或利用各種名目要求匯出更多的金錢，造成無辜民眾財產損失。

警方提醒穩賺不賠高報酬的投資方式充滿風險，民眾上網投資、交友都要提高警覺，對於來路不明的投資，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當，多一分警惕、少一分損失。

(中時 )