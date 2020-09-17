針對美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）率田訪問台灣，同一時間卻傳美國擬對台軍售7項軍武。桃園市戰略學術研究會理事長、退役陸軍中將羅吉源認為，還沒開戰就買這麼多武器，會先拖垮台灣財政。甚至直指，若戰爭一旦開始，台灣恐怕根本等不到美國來救援。

羅吉源接受香港媒體《中評社》專訪時表示，台灣軍事預算透支，又不斷臨時增加購買武器項目，台灣有這麼強大的經濟可以支撐？可以支撐多久？這樣的處境就像冷戰時期，美蘇雙方的武器軍備競賽，差別是大陸經濟規模是台灣的22倍、軍事預算是台灣15倍。台灣跟大陸並非對等，還沒開戰就買這麼多武器，龐大的軍購經費可能會拖垮台灣經濟。可能還沒打仗，台灣財政就拖垮了。更別奢望真正開戰時美國會來救台灣，因為救援不及。

羅吉源認為，台灣如果要用陸戰來贏大陸的話，首先會面臨大陸4波飛彈攻擊，每波200發飛彈，搭配空戰打一波，連打3天，恐把台灣雷達站、主要軍事基地摧毀或剷平，等於陸上戰力就沒有了。

羅吉源認為，台灣原來的戰機嚴重缺乏零組件，幻象戰機幾乎是3架拼成一架，美國賣台灣F16V戰機，預計2026完成交機，根本還沒有防禦能力。台海若爆發戰爭，最先開始的就是空戰，這也是台灣最苦惱也最沒有把握的。戰爭一旦開始，恐怕台灣飛機場就會被炸毀，根本等不到美國從關島來救援台灣。

(中時新聞網)