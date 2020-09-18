以下三個星座本性高傲，但是一旦遇到真心喜歡上的人，就願意為他付出一切，身段變得無比柔軟。

▍1.天蠍座

天蠍外表總給人一種孤傲冷豔的感覺，不了解的人，會被他們身上的強大氣場所震懾到，不太敢跟他們多說話。就算是平時，他們也總是獨來獨往的，不喜歡群居，也很少會把自己的心事到處分享，對於不熟悉的人，他們是極其有威懾力的，生性孤傲，該懟人的時候絕不手軟。可對於自己的愛人，天蠍卻十分專一深情，他們會把一腔柔情都給你，把自己不為人知的柔軟展現在你面前。

天蠍的愛與恨都十分極端，他們對於喜歡的人可以付出百分百的心力，把你看得很重，對你無限的包容，他們的深情建立在信任的基礎之上，如果覺得你也是真心愛著他們，對他們毫無保留，那麼天蠍也絕對會珍惜那些真正愛他們的人，是的，他們不會錯信一個不夠真誠的愛人，柔情從來不會濫用，只會針對一個人，如果愛你，你就是全世界。

▍2.處女座

處女無論外表是高傲冷酷也好，是聰明活潑也好，都是他們的面具，他們不會把真心給任何人看，永遠藏在面具的後面。他們對世人都是圓滑且精明的，可以說是人精中的人精，把一切都算得剛剛好，也絕不會給人留下話柄，甚至還可以操控別人為自己服務，用很隱蔽的方式，獲得想要的一切，可對待愛情，處女理智的一面會蕩然無存，因為他們的心本就十分柔軟、自卑，且脆弱，渴望著純潔，而這一面，只會給自己的愛人。

可以說，處女是表裡不一的典型，擁有和這個污濁的世界同流合污的本領，卻只為了隱藏自己純潔的內心。他們是深情且長情的，一旦認定一個人就是一生一世，哪怕最終分手，也很難忘記，甚至永遠也無法忘記。這樣的他們，只願意為你一人變柔軟，一旦愛上，一顆心都撲在你身上，從此比你自己對自己還要上心，只一心一意，把你變成更好的人，讓你根本捨不得離開。

▍3.獅子座

獅子是很孤傲的，就像草原上的王者，他們對於不熟悉的人，非常的酷，甚至於也不會假裝熱情，不會給人以好臉色，他們有時也不屑於跟別人交好，如果硬是被人以為是臭屁且自大的，那就讓別人以為好了，他們不會解釋，懂的人自然會懂，不懂的人無所謂。誰都無法否認獅子的自大，但是，在愛情裡，他們是真的溫柔，完全就是另一副模樣，你以為他們高高在上，其實可以為你洗手作羹湯，可以為你倒尿桶，全都是他們。

獅子的溫柔還體現在為你奮不顧身上，他們有極強的領地意識，一旦覺得你是自己人，就會為你遮風擋雨，不讓任何人欺負你。他們愛得濃烈且深情，行為很誇張，有時候，不禁讓你懷疑，他們到底是愛上了你，還是愛上了愛情。當然了，獅子的愛有一些獨角戲的傾向，九分愛你，一分愛上愛情，可無論怎樣，他們對你的真心是極其赤誠的，單純且熱烈，根本沒有一絲一毫的雜質，也沒有一丁點的套路和手段，完全是真心換真心。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

(中時新聞網)