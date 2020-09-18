鳳梨，閩南語讀音近似「旺來」，唸起來感到分外討喜的吉祥寓意，在台灣是相當受歡迎的伴手禮。高雄大樹有「鳳梨王國」美譽，想知道鳳梨的二三事，一日農夫體驗通通告訴你。

鳳梨達人來講古

來認識鳳梨的分芽法繁殖。（圖/曾信耀攝）

到大樹不可不知「大樹有三寶，荔枝、鳳梨和好水」。大樹區是全台鳳梨的主要產地之一，這裡的鳳梨種植可追溯至清代，在全台占有不可取代的地位。鳳梨，在華人地區都叫菠蘿，為何在台灣有此別稱？「台灣民間故事『嘉慶君遊台灣』，曾對菠蘿描述『尾長如鳳，果香如梨』，後來才有御賜『鳳梨』之說。」大樹休閒農業區理事長謝坤淞解釋。

台灣栽植的鳳梨大致分為三大類，從最早引進的本地種（又稱在來種），後來國外改良引進的外來種（或稱南洋種、開英種），以及由國內自行培育的改良種。尤其日治時期，鳳梨罐頭被視為戰略物資，達到空前未有的規模經濟，產值僅次於稻米、蔗糖、香蕉，名列台灣農業第四大產業。

陽光果子鳳梨田主人謝巽宗開始食農教育的鳳梨知識講解。（圖/曾信耀攝）

動手種鳳梨農事體驗

一日農夫就從認識鳳梨開始。鳳梨從栽種到採收需時18個月，經歷採鳳梨苗、整地、防曬、鋪塑膠布、種植、除草、施肥、催花、防曬、採收等多道生長歷程，謝坤淞強調，每個階段都能單獨成為體驗項目，以鳳梨防曬為例，就有穿衣服、穿旗袍、戴帽子、蓋棉被等不同方法，除了一般套袋之外，早期果農會利用鳳梨葉包裹，再以竹繩綁緊，也是最天然的古老作法。

利用鳳梨自己的葉子包裹，再用竹繩綁起來，就是最古老、也最天然的防曬作法。（圖/曾信耀攝）

來到鳳梨達人謝巽宗的陽光果子鳳梨田，走入田間，不需任何輔助工具，只要戴上手套徒手採收，就能感受結實纍纍的果實，甚至從除草、施肥、催花就給予孩子們認養的概念，從中獲得成就感。鳳梨的食農教育用意，在於從栽種的過程，體會農民的辛苦，瞭解友善土地環境的重要性。

就地取材生活好物DIY

鳳梨的食農教育用意，在於從栽種的過程，體會農民的辛苦，瞭解友善土地環境的重要性。（圖/曾信耀攝）

在鳳梨田玩，可別急著收工，來看看鳳梨循環再利用。大樹媽媽常會使用鹽、糖、豆麴來醃漬新鮮鳳梨，「大樹粿仔用手撕沾鳳梨蔭醬，是在大樹才有的傳統吃法」，鳳梨果肉、鳳梨皮分別可以發酵為食用酵素與清潔酵素，還能從鳳梨皮、鳳梨葉取出纖維製成紙張，是摸起來有些粗糙顆粒感的鳳纖紙，曬乾後的鳳梨葉堆肥就是最佳土壤改良劑。

謝坤淞說，大樹一年四季都產鳳梨，還因此開發鳳梨溏心蛋、鳳梨蛋、農民便當、風味餐，也有鳳梨肉圓、鳳梨肉粽、鳳梨紅龜、鳳梨年糕、鳳梨蔭醬、鳳梨果醬、鳳梨發糕、鳳梨酥多種DIY手作體驗。

近年來，大樹農事體驗套裝遊程深受好評，海外遊客也絡繹不絕，春天在賞龍眼花之際，亦可結合龍眼樹、蜂蜜與鳳梨舉辦春季農產展銷活動；夏天是滿山荔枝盛產的季節，在荔枝樹下伴著花海野餐格外浪漫；秋天的咖啡除了可以提供採果體驗，亦可製作咖啡豆、咖啡酵素；冬季則以鳳梨為主，大樹鳳梨聞名遐邇，不僅可以入菜，還有各式各樣伴手禮滿載而歸。揮別城市繁忙緊湊的生活步調，隨著輕鬆步伐逛進寬廣田間，趁著秋高氣爽好時節，不妨來一趟充滿樂趣的農村文化活動！

（左）鳳梨來蔭的！鳳梨蔭醬自己動手做，這是大樹媽媽最擅長的料理調味聖品。（右） 鳳梨果乾、鳳梨環保酵素、鳳梨有機酵素、土壤改良劑，都是鳳梨農產加工產品，送禮自用皆宜。（圖/曾信耀攝）

高雄市大樹休閒農業區

地址：高雄市大樹區龍目里龍目路65號

電話：（07）651-5151、0988-726-237

時間：一日農夫體驗採預約制

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/09 NO.09)

《Takao樂高雄》2020/09 NO.09

(中時新聞網)