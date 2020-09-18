全世界共有27處泥火山活動，台灣是其中一處，燕巢烏山頂泥火山是台灣所有泥火山區噴泥口最密集之地，也是噴泥錐最發達的地方。本期地圖遊高雄前進泥火山，來一趟神奇的火山爆發體驗。

迎來秋天的白露節氣，但艷陽高照的九月天依然炎熱，深入泥火山是個嚴酷「烤」驗。烏山頂泥火山位於高雄燕巢深水里，由於景觀特殊，泥火山地形易遭受破壞，為了保護這裡的特殊景觀，公告為地景自然保留區。

泥火山是地下淺層的石油氣，或其他高壓氣體沿著岩體裂隙上湧，混和著含地下水與泥岩形成的岩漿，一同噴出地表的現象。這種泥漿噴發，類似地殼深部的高溫岩漿噴出地表的火山活動，噴出的岩漿會堆積成類似小型火山的地形，故有「泥火山」之稱。

太陽曝曬下的泥火山龜裂紋理宛如大地雕塑藝術。（攝影/曾信耀）

雞冠山，當地人稱為麒麟山，由於地殼隆起，山上可發現貝殼化石遺跡。（攝影/曾信耀）

泥火山帶狀風景線

燕巢境內分布惡地、泥火山、裸岩、瀑布等豐富地理景觀，如養女湖、雞冠山、麒麟尾、太陽谷及泥火山，形成一條帶狀的風景線。以金山國小為起點，前方是山脊嶙峋的雞冠山，沿著中民路，可依序暢遊猙獰雄偉的太陽谷，不斷噴出泥漿的養女湖，還有泥火山地形發達的烏山頂泥火山自然保留區等據點。

在援剿人文協會理事長陳士文帶路下，首先來到燕巢與橋頭交界處的滾水坪，當地人稱它「滾水山」。火山口在海拔30公尺的滾水坪上，噴口直徑約半公尺，飽含由地底流出的灰色液狀泥漿，噴泥口常有沼氣，地表灰泥經長期日曬，而乾裂成各種奇怪的形狀，地質景觀奇特。對照日治時期的滾水坪泥火山一望無際的景象，因人為濫墾造成環境破壞，如今面積僅存當時的四分之一。

跟著陳士文拾起一小撮「泥土」，用手觸摸是粉狀的，不同於沙粒的顆粒觸感，泥岩質地顆粒小，不易透水，下雨時的泥漿表面極為黏稠，太陽曝曬下會產生龜裂現象，地表紋理如同大地雕刻藝術般，抽象而美麗。泥火山有許多特殊景觀，除了帶狀泥流，與泥流上的足跡，還有泥岩夾雜石塊或覆蓋樹葉受雨水直接衝擊而形成的土指或土柱，最特別的是，泥火山因順流而下沖刷到泥岩層，形成淺洞和天然橋，是很特殊的狀態，蹲下來細看，宛如大峽谷般的奇景，令人讚嘆不已。

位於橋頭與燕巢交界的滾水坪，當地人稱為「滾水山」。（攝影/曾信耀）

漫步在滾水坪泥火山上，彷彿置身縮小版的侏儸紀公園。（攝影/曾信耀）

土指是一種細小指狀突起，通常頂上有一顆石粒或樹葉覆蓋，靠這粒小石保護石部泥土，抵抗雨滴的打擊。 （攝影/曾信耀）

烏山頂噴泥口大爆發

陳士文笑說，「田寮有月世界，燕巢有嫦娥谷，正好很符合嫦娥奔月」。從嘉義觸口南經台南龍崎、左鎮一直到高雄田寮、燕巢，都是自然惡地的月世界，來到燕巢月世界可不能錯過「燕巢三奇」。包括傳說養女殉情所命名的「新養女湖」、不斷噴發出濃稠泥漿的「烏山頂泥火山」、以及巨厚泥岩所形成的太陽谷，其中又以「烏山頂泥火山」為地景代表，它是全台最壯觀，規模最大，原貌保存最完整的泥火山。

近距離靠近噴泥口，還能看見火山噴出泥漿，甚至發出隆隆聲響，常常引來遊客驚呼連連。陳士文指出，烏山頂泥火山自然保留區於2010年紀錄時，只有兩座噴泥口，十年之間增加了兩座，其中的兩個主要噴泥口，仍持續噴出極為黏稠，接近氣體的泥漿、氣泡，流出噴泥口的泥流，堆積成典型且漂亮的噴泥錐，高達三至五公尺。

與惡地的造山運動形成原因並不相同，烏山頂泥火山是慢慢累積而成，噴出泥漿分別有錐、盾、盆、池、洞（孔）五種型態。寸草不生的天然惡地，擁有豐富生態，黃灰澤蟹、白頷樹蛙、獨角仙、琉球青斑蝶、五色鳥、大冠鳩等，包含兩棲類、昆蟲及鳥類，有著多樣性的生物，桃花心木、構樹、柚木、茄苳樹帶來不同風情，還有濱海植物鯽魚膽生長在山上，見證了地殼隆起的軌跡。

烏山頂泥火山有全台最高的錐狀泥火山。（攝影/曾信耀）

援剿人文協會週六日在烏山頂泥火山，有駐點免費解說服務。（攝影/曾信耀）

雖是惡地卻擁有豐富生態。(照片提供/援剿人文協會)

新養女湖水火同源

最為人津津樂道的新養女湖，位於旗山段斷層帶上，在新太陽谷與烏山頂泥火山之間，地質正好介於泥岩與砂岩交錯處，因此經過泥岩層縫隙，冒出來的即為泥火山噴泥口，因為噴出來的水量和甲烷量大，當噴發劇烈時，只要擲以火種，便會形成難得一見的水火同源奇景。

養女湖是當地人所說的滾水湖。相傳古時有一養女為情所苦，遂跳入湖中殉情而得名，1957年中影公司在岡山、燕巢一帶拍攝「養女湖」電影，因而聲名大噪。當時養女湖位於埤底巷附近，隆隆聲響迴盪，有如哀怨的泣訴，使得穿鑿附會之說，更加繪聲繪影。

難得一見的水火同源。(照片提供/援剿人文協會)

養女湖由泥火山噴出造成，湖略呈圓形，直徑約6公尺。（攝影/曾信耀）

位於燕巢、田寮交界的南勢湖，是攝影愛好者朝聖的月世界秘境。（攝影/曾信耀）

廟口美食打牙祭

高雄「一心三線」的區域觀光，中線上的阿蓮、田寮、燕巢以地景生態觀光為主，尤其燕巢泥火山，更是近年熱門的觀光路線之一。陳士文建議，燕巢人文薈萃，不亞於自然地景精采度，

燕巢安招社區信仰中心的神元宮，有全台最早記載關於羅漢腳的碑文，還曾出過台灣末代進士蕭逢源。兩百年歷史的威靈寺，不只香火鼎盛，也是燕巢最著名的廟口小吃集散地，來大腸香腸攤、銀河美食打牙祭，在地人從小吃到大的老店，超級庶民的人情味，中民路上的傳統市場、農會、夜市，輕輕鬆鬆，安排半日遊剛剛好。

這片看似荒蕪的地質景觀，實際上非常善變，每個時期的地貌都不同，甚至農夫還能在惡地種出水果作物，泥火山「生」機四伏，遠比想像中有趣太多！

創建於清嘉慶年間的威靈寺，歷史悠久，香火鼎盛。（攝影/曾信耀）

（左）中民路上的無名炒米粉、肉羹、四神湯，低調的兩代老店，料好實在。（右）威靈寺知名廟口美食之一的銀河美食，50年歷史老店是燕巢人從小吃到大的豆花、冰店。（攝影/曾信耀）

帶路人陳士文：援剿人文協會理事長。（攝影/曾信耀）

• 烏山頂泥火山自然保留區

地址：高雄市燕巢區金山里深水段183之8地號

時間：09：00～16：30

備註：現場需填寫烏山頂泥火山進入許可申請表。援剿人文協會週六日在烏山頂泥火山，有駐點免費解說服務。

• 無名炒米粉

地址：高雄市燕巢區中民路576號

時間：06：00～13：30週二公休

• 銀河美食

地址：高雄市燕巢區中民路526-3號

電話：（07）616-9027

時間：06：00～21：30，週日06：00～18：00，不定期公休

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/09 NO.09)

《Takao樂高雄》2020/09 NO.09

(中時新聞網)