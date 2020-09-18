「你們知道魯班的妻子叫什麼名字嗎？」國語課上一句問話，引發孩子們的好奇與討論。為什麼歷史大多記載男性的貢獻，提出好點子協助魯班改良造傘的夫人雲氏卻不曾出現在課文中？高雄市港和國小老師劉育豪教的是國語課，卻比別人多用一點心思，將性平教育融入課程，引導學生從歷史看見兩性平權議題。

劉育豪常常受邀至各學校演講，用自然健康的態度大方與學生談性。(圖/劉育豪提供)

2017年，一堂國小三年級學生的保險套課程，讓劉育豪躍上熱搜排行，變成性平教育的名人。當時班上同學提出「保險套是什麼？」的疑問，劉育豪選擇接下這記直球，正面回應學生對性的好奇，他為了課程做足準備，事前與全班家長溝通，諮詢衛教專家的意見設計教案，以自然健康的態度上課，並在全體家長同意下經公共電視拍攝紀錄，班上家長還特地留言鼓勵，「這話題很難向孩子啟齒，謝謝老師幫忙上課。」

只是這堂個案課程卻被截圖，一狀告上法院，雖然獲得學校及高雄市教育局的力挺，最後法院發出不起訴處分書，但那陣子卻讓劉育豪心力交瘁、疲於奔命。不過，劉育豪越挫越勇，校園內，面對同學的提問依然見招拆招，校園外，推動《小豪老師說性平故事》活動，犧牲自己的休假時間，全台灣跑透透巡迴演講，以繪本為媒介推廣性平教育，並開放有意願學習的家長共同參與，鼓勵並協助家長開口跟孩子談性。

生活化的性平教育

「資訊管道太多，孩子接觸的可能早就超乎家長預期。」劉育豪認為迴避不談只會讓孩子帶著錯誤觀念成長，不如好好教導。「越生活化，越能吸收。」劉育豪瞭解一、兩堂課無法改變或建立觀念，所以利用各種社會新聞或生活中發生的小事機會教育，例如，閒聊提起自己參加同性伴侶的婚禮，用自然的方式讓孩子知道情感的各種可能。

劉育豪認為家長的角色相當重要，鼓勵家長參與說故事活動。(圖/劉育豪提供)

孩子如同一張白紙，老師的態度扮演著色筆，影響整體班級氣氛。「有一次，班上小男生跑來我的座位旁，秀出他塗的指甲油，我還幫他拍下照片。」劉育豪以身作則表現寬容與尊重，對其他同學而言是最好的身教，班上自然不會把那位同學當異類，孩子們也能勇敢表達自我。

一個又一個日常小事件，一點一滴建立多元而開放的兩性觀念，不單著墨同志教育或性教育，還包含情感教育、性別刻板印象等，「目的是為了讓孩子學習尊重他人、減少性別歧視和性別霸凌。」即使曾遭受惡意打擊，劉育豪仍然不改初衷，在性別平權教育的道路上為孩子們努力。

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/09 NO.09)

《Takao樂高雄》2020/09 NO.09

(中時新聞網)