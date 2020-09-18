娛樂8點半》陳數是大陸一代女神代表，陳數以電視劇《暗算》、《新上海灘》和《傾城之戀》闖出名號，陳數不只演技精湛，她穿起旗袍來婀娜多姿、風姿綽約，還被譽為「穿旗袍最美女演員」，不過陳數近期則因鋼琴家老公趙胤胤曬出與女子親密合照，而引發討論。

陳數造型百變、角色多元，演技精湛的她是各大獎項的常客。（圖／取材自微博）

陳數出身音樂世家，爸爸是國家一級編導陳宗善，陳數從小就接受藝術薰陶，她從大陸最高的舞蹈教育學府、北京舞蹈學院附中畢業後，就在東方歌舞團擔任國家二級舞蹈演員，這份工作穩定、可以分配房子，但陳數內心其實渴望演戲。

直到陳數在1997年演出音樂劇《音樂之聲》，她演出的角色是需要演、唱和舞蹈，陳數在導演鼓勵之下並毅然重返校園，報考中央戲劇學院表演系，儘管一切從0開始，不過陳數為了考試，她提前9個月就開始準備，最後陳數考出比表演系錄取分數高出170分的好成績，相當驚人。

讓陳數嶄露頭角的是，她在2006年演出電視劇《新上海灘》，陳數演技精湛、穿起旗袍好身材全都露，陳數接連演出《新上海灘》、《傾城之戀》等與上海有關的電視劇或話劇，也讓她被受封是「上海女性代言人」。

陳數造型百變、角色多元，還被譽為「穿旗袍最美女演員」，不論是民國劇、現代劇或是職場女強人都能駕馭，也因此奠定她在戲劇圈的地位，而讓陳數登上演藝事業巔峰的是，她在2010年以《傾城之戀》拿下「華鼎中國愛情題材類最佳女演員獎」，接著陳數又以《鐵梨花》奪下國劇盛典「2010年度角色大獎」、「年度風雲女星」等獎項，演藝成績風光。

陳數演藝成績亮眼，戲外的她對感情很低調，直到陳數和丈夫、著名鋼琴家趙胤胤因戲劇而結緣，兩人一見如故、瞬間陷入熱戀，小倆口2011年在峇里島結婚，陳數婚後對趙胤胤的兒子視如己出，雖然她是繼母，但陳數結婚前就曾對趙胤胤的兒子許下承諾：「我跟你爸爸要結婚了，以後我們要在一起生活了」，這一番話，陳數不只是告訴兒子，其實這也是她向自己的喊話。

陳數沒有生孩子，她被問「還會要自己的孩子嗎？」陳數則感性說：「好好愛他（繼子）就好了」。（圖／取材自CCTV中國中央電視台 Youtube）

陳數婚後沒有生兒育女，她專心照顧繼子，不過當陳數被問到「你還會要自己的孩子嗎？」陳數則感性說：「好好愛他（繼子）就好了」，字裡行間都是對兒子滿滿的愛。

不過趙胤胤日前卻曬出與女生的親密合照，趙胤胤站在女生後方緊貼，他還作勢親吻女子的頭髮，照片曝光後引發熱議，事後，趙胤胤發文強調，對方是自己的親表妹，兩人是一起討論她兒子學鋼琴的問題，但發文事後又遭刪除。儘管趙胤胤發聲撇婚變，但外界仍不解他與表妹如此親密，而事發後，陳數也沒有為此做出回應，她仍一如往常工作。

(中時新聞網)