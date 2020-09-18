美陸之間貿易戰與科技戰早已成為即將於11月舉行總統大選的焦點之一，雖然總統川普全國民調以些微差距落後民主黨拜登，但仍讓許多專家推測拜登入主白宮後的種種變化，包括可能的美陸關係走向。不過，若拜登當選是否會讓美國對大陸的科技戰熄火，許多參與討論的專家皆否定，但可能會微調至不會讓雙方進入備戰狀態。

據《南華早報》報導，過去4年，川普政府對北京採取強硬姿態，美陸全球兩大經濟體關係動盪不斷，加上美國指控大陸電信巨擘華為造成國家威脅，特別將華為列入出口管制清單，美企對其相關貨供都須經過華府同意；此外，川普政府也加強限制政府部門的投資轉向大陸，而最近又指控陸熱門影音軟體TikTok與對國家安全造成威脅之虞，除非轉賣給美企，否則不得在美營運。

然而，雖然許多共和黨人指控民主黨對陸軟弱，不過許多分析家認為當前美陸衝突將長期存在，且在結構上已定型，特別是科技領域上。經濟學人智庫（EIU）全球預測主任德瑪賴斯（Agathe Demarais）表示，兩大國關係仍將鎖死在爭取經濟與科技主導權的戰略競爭上，對於華府或北京而言，認為美路關係是競爭關係的成分已高於夥伴關係。

另外，也有人認為拜登當選後恐會對陸更強硬，特別在人權問題以及智慧財產權問題上，不過華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）科技政策專案部門資深副總裁劉易斯（James Andrew Lewis）表示「沒有一位美國總統願意見到自己遭控對陸軟弱」。他表示，雖然川普對陸出招缺乏組織章法，但就切除與大陸的經濟關係這件事上是一致的；而拜登的政策可能比較協調不突兀，但方向與川普不會差太多。

至於美陸科技戰是否會因拜登當選改變，港律師海洛克海洛克（Amita Haylock）不認為如此，表示「如果拜登當選，在美陸關係中的科技交易不太可能有巨大翻轉性的改變，特別當前美國國內議題壓力更大」。

(中時新聞網)