【回憶殺】男星小鬼（黃鴻升）16日被發現猝死北投家中，享年36歲，震撼演藝圈。小鬼18歲進入演藝圈，從默默無名的大男孩蛻變成主持、音樂、電影、戲劇等全方位藝人，認真努力的態度，不僅狂圈粉，在演藝圈也擁有許多星友，如今驟逝，引發眾人悲痛不捨。

小鬼出生單親家庭，從小就有美術天分，當年他擊敗千名考生，以榜首之姿錄取華岡藝校演藝科，在校期間他邂逅初戀楊丞琳，交往兩年多分手，多年後他們重逢，情感昇華為家人，楊丞琳與李榮浩結婚時，小鬼特別發文獻上祝福，被外界讚最佳前男友。

2018年楊丞琳邀請小鬼擔任演唱會嘉賓，告白對方是很重要的人。（圖／摘自楊丞琳臉書）

小鬼黃鴻升36年人生謝幕

小鬼18歲參加電影《藍色大門》的選角訓練班，被當時的經紀人挖掘出道，19歲接下處女主持棒《下課花路米》，曾是男團「HC3」、「丸子」的成員，單飛後他轉往戲劇發展，拍過《終極一班》、《天堂來的孩子》、《東方茱麗葉》、《熱情仲夏》等，同時他在主持領域也有不錯的發展，23歲正式成為《娛樂百分百》主持人，認真、努力又懂得製造效果，與搭檔的羅志祥、愷樂等人合作無間，等人，觀眾也都很喜歡他，一主持就是9年半，不少觀眾是看著小鬼長大的。

2015年，小鬼為了專心經營歌手、演員的身份，忍痛辭掉《娛樂百分百》主持棒，當時他哽咽地說，《娛樂百分百》是他永遠的家，如果有天節目需要他，絕對會毫不猶豫的回來，一旁的愷樂聽了狂拭淚，可見兩人深厚的好交情。

2018年，小鬼睽違三年發行第五張個人專輯《人類HUMAN》，同年加入《綜藝玩很大》主持行列，曾和吳宗憲、林柏昇（KID）共同入圍第54屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，也與KID結為好友，小鬼驟逝時，KID馬上奔回台北，徹夜沒睡完成當初答應幫小鬼製作的《我不是空笑夢》MV，短短4分12秒的影片道盡小鬼歷年來踏遍各地的身影，最後KID再次傳了「欸！該睡醒了吧？」的訊息，徹底戳中觀眾的淚點，難過的難以言語。

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小鬼在《綜藝玩很大》的努力有目共睹，他一直期許能拿下金鐘，但今年沒能入圍，生前發文坦言很遺憾，一同主持的吳宗憲聽聞噩耗，悲痛萬分地說：「他離開人世竟然都還沒有拿到一座金鐘獎……我還承諾他，至少明年可以帶著他上台」淚喊「小鬼你給我回來！」令人鼻酸。

(中時新聞網)