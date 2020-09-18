一份由亞裔美國人團體進行的民意調查顯示，不論是川普或拜登，在耕耘亞裔選民上都有很大進步空間，原因在於1,500多名受訪者中，竟然有高達一半選民表示沒有接到過兩方陣營的拉票電話。

亞裔選民人口快速增加，將左右11月的美國大選結果。

「Tribune News Service」報導，一份由「亞太裔投票協會」（APIAVote）、「亞裔暨太平洋島國移民政治參與組織」（APIA Vote）、「亞裔推進正義協會」（Asian-Americans Advancing Justice-AAJC）針對亞裔美國人所做的民調顯示，1,569名受訪者中，竟然有一半的受訪者表示沒有接到川普或民主黨總統候選人拜登陣營的拉票電話，顯示這2名候選人在拉攏亞裔選民上仍有很大的進步空間。

儘管還需要加把勁耕耘亞裔選民，不過這份涵蓋華裔、印度裔、韓裔、越南裔、日裔、菲律賓裔美國人進行的民調顯示，亞裔選民對拜登的支持度仍大幅超前川普24個百分點，拜登囊括54%的支持度，川普則獲得30%支持度。

在各族裔中，印度裔選民明顯最支持民主黨，54%受訪者稱支持民主黨，16%支持共和黨。越南裔美國人則傾向支持共和黨，支持共和黨受訪者約占38%，27%支持民主黨。

華裔選民多數自詡為獨立派，約占41%，38%支持民主黨。報導指出，由於愈來愈多中國公民移民美國，因此自詡為獨立派選民的華裔美國人正在逐漸增加，陳姓華裔美國人分析，來自中國的華裔，他們的價值觀、對亞裔美國人歷史的了解、以及他們看事情的方式都有別於更早之前就移民美國的華裔美國人，不過他也指出這些獨立派華裔並不會輕易地轉向支持共和黨，因為川普曾用明顯帶有種族歧視意味的「功夫流感」一詞來稱呼新冠病毒。目前約有16%華裔選民自稱支持共和黨。

另外，若以歸化公民（naturalised citizens）和美國本土出生的亞裔公民作比較，拜登在亞裔歸化公民群體中的優勢並不大，支持度為48%，川普支持度為34%；但是在美國本土出生的亞裔群體中，拜登與川普的支持度就呈現懸殊差距，為68%比上20%。

(中時新聞網)