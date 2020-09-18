台銀全隊開心跟這次籃球公益活動小學員合影留念。(台銀提供)

儘管還在備戰10月13日開打的MOLTON台灣超級籃球挑戰賽，台銀男籃全隊17日仍起了一大早，應邀前往南投埔里進行偏鄉學校籃球公益活動，更在一天內連趕兩地，分別前往埔里鎮立綜合球場與大成國中，18日也將繼續前往魚池國中做公益。

「我們一大早5點半就搭遊覽車出發了，儘管這周前幾天都操得很凶，可是我們仍很期待這次偏鄉公益活動，」台銀隊長「喇叭」張博勝表示，「除了贈送籃球與相關裝備，我們也跟小朋友打成一片，不只是教導基本動作，也玩小遊戲。」

這次參與公益活動學校包含埔里國小、萬豐國小、均頭國中小、宏仁國中、大成國中等等，張博勝更透露今年夏天才從九太轉來的周暐宸，成為活動人氣王，「畢竟小朋友不認識誰是誰，暐宸雖然年紀較小，卻很熱情，所以小朋友超愛他的。」

由於距離MOLTON台灣超級籃球挑戰賽開打，已經剩下不到1個月時間，張博勝也透露，球隊最近還操得蠻凶的，「感覺一周7天都在練球，如今可以出來做公益活動，跟偏鄉小朋友打成一片，真的感覺可以稍微放鬆一點，也算喘一口氣。」

(中時 )