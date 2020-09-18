講句老實話，光看巫師後衛畢爾本季場均30.5分、6.1助攻與4.2籃板的豪華數據，卻在17日公布的年度陣容當中完全「槓龜」，也成為史上首位至少拿下30分、6助攻，卻連年度第三隊都沒擠進的球員，難怪他會狂發抱怨文宣洩不滿。

畢爾在個人推特上分享當年考辛斯在國王效力時的影片，考辛斯說：「我希望這個世界上的人，能夠看到這裡真實發生的事情，因為一切都在變得荒謬，這實在太荒謬了，好吧，兄弟，這太好笑了！」這並非畢爾首次分享這段爭議影片。

因為畢爾早就對於自己本季優異表現，卻遭刻意忽視的情況相當不滿，尤其是今年2月無緣參加全明星賽，就讓他感到備受歧視，主因仍在就算畢爾個人數據雖然很棒，巫師本季只拿25勝47敗，難免給予外界認為他在狂刷個人數據印象。

畢爾除了瘋狂轉發自己無緣本季年度陣容新聞，更頒給自己「全世界陣容(ALL WORLD)」獎項，上面寫著史上只有畢爾、奧斯卡羅賓生、喬丹與哈登拿過這種神級數字(30.5分、6.1助攻、4.2籃板與真實命中率5成79)，畢爾表示，「這就是我們看到本季年度陣容後的感覺！」

(中時 )