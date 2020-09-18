周秀娜早年形象性感，還曾為日本雜誌拍攝火辣寫真。(取自網路)

34歲女星周秀娜是香港宅男女神始祖，剛出道就憑著傲人34E火辣身材爆紅，又有「香港乳神」之稱。可惜她近年開始轉型，不僅鮮少有性感演出，連身材也大縮水，近日在社群網站難得曝光比基尼辣照，更被網友發現昔日「豪乳成平地」，直呼她太瘦了！

模特兒出身的周秀娜，當年成功以34E豪乳加上一雙逆天長腿殺入電影界，之後開始轉型，刻意封胸，企圖扭轉昔日辣模形象，一心朝演員發展。

而周秀娜的努力終於也有了代價，2018年憑著演出電影《29+1》，讓她首度入圍香港金像獎女主角，與一票實力派女星毛舜筠、張艾嘉、周迅、鄧麗欣爭影后，除了身材，連演技也受到肯定。

不過日前周秀娜就難得再秀性感，於社群網站PO出穿著「比基尼深V大露胸」的戲水照。只是照片中的周秀娜，一雙逆天大長腿依舊，但上圍卻嚴重縮水，引發網友驚呼連連「瘦到連胸都沒了，還是以前好看」、「不要再瘦了」、「停機坪怎麼時而陡，時而平，什麼情況」，「只有我覺得小了嗎」。甚至還有人扯出周秀娜的陳年緋聞，直呼好羨慕羅志祥。

(中時新聞網)