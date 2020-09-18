艾森豪總統紀念館將於9月10日正式開幕，它坐落史密森尼國家航太博物館以南的540獨立大道上，佔地約4英畝。

軍事時報(military times)報導，外號「艾克」(Ike)的德懷特·D·艾森豪(Dwight David Eisenhower)，是美國第34任總統，他是美國歷史上最有成就的總統之一，在任內幾次平衡了聯邦預算，並建立了美國的州際高速公路系統，還製定了1957年的《民權法案》，然而在他擔任總統之前，就已經是享譽全球的五星上將，他是盟軍歐洲戰場的總司令，領導盟軍擊敗納粹為首的軸心國。

然而，這樣傑出的人物，卻在很晚近才有紀念館的計畫，艾森豪紀念館於1999年由國會通過建造案，但是屬到2017年11月才破土動工。

艾森豪紀念館的門口銅像，這是他擔任盟軍歐洲戰場總司令。(圖/艾森豪紀念館)

根據艾森豪紀念委員會的說法，該項目的總成本為1.45億美元，其中約有1500萬美元是通過私人捐助者籌集的，其餘的則是從國會撥款的，這是聯邦紀念項目的典型代表。在國際捐款的部分，我們中華民國也在2015年，以政府的名義向紀念委員會捐助了100萬美元，艾森豪在1950年代，對風雨飄搖的中華民國提供了相當實質的幫助，他也是唯一一位在任內訪問台灣的美國總統。

現任艾森豪紀念委員會主席，是堪薩斯州共和黨參議員帕特‧羅伯茲（Sen. Pat Roberts），他在一份聲明中說：「能夠宣布艾森豪紀念館揭幕，我感到相當自豪。這個紀念館是對艾克的歷史地位致敬。」

晚間的艾森豪紀念館，大樓上的花紋是代表諾曼第海岸線地型圖。(圖/艾森豪紀念館)

紀念館原定於五月向公眾開放，但由於大流行而被推遲到今天，目前疫情仍在，因此為了確保安全，參加開幕儀式的貴賓人數將受到限制。幸而有Facebook網路直播。並且該活動將從東部時間下午7點開始在Facebook上進行直播。

紀念館的正門有兩側雕像，分別刻著他擔任盟軍總司令時，慰勉參與諾曼底登陸戰官兵的歷史鏡頭，另一側則是他擔任美國總統時，規畫美國面臨戰後發展以及對抗蘇聯時期的施政。

(中時新聞網)