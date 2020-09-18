自助餐可自由挑選菜色，廣受時下上班族喜愛，但價格爭議也時有所聞。一名網友貼出自己買的自助餐照片，詢問網友「這樣150合理嗎」，照片曝光後引起討論，不少鄉民直呼太扯。

網友在信義區自助餐夾了雞腿、雞丁、空心菜加上白飯，被收150，讓他傻眼 (圖／PTT)

網友在PTT八卦版表示，自己在信義區上班，下班後就在公司附近買了自助餐吃，沒想到被收了150，讓他傻眼，直說「信義區自助餐這樣150正常嗎」。透過照片可以看到，該網友僅是夾了一隻炸雞腿、四塊糖醋雞丁、空心菜還有白飯，卻被收150元，引發鄉民議論紛紛。

鄉民紛紛留言：「一點都不正常」、「我只看到盤子」、「財富自由耶你」、「這店也太黑」、「這哪間啊，也太離譜」、「一半是幫老闆付租金吧」、「吳興街隨便都比這便宜」、「天龍國空氣附加價值」、「這在我家附近只要80」、「100都覺得貴」、「寧願去買小7」。

但也有人認為：「雙主菜，正常啦」、「雞腿60、雞丁50，菜飯各25差不多啦」、「信義區還想求便宜是不是搞錯什麼」。

(中時新聞網)