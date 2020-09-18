高雄市鳳山、三民區17日晚間驚傳不明刺鼻怪味，不少民眾反映鳳山、三民、鳥松區都能聞到像是塑膠燃燒的刺鼻異味。環保局表示，鳥松一間倉庫遭人非法棄置「丙烯酸乙酯」，液體外洩導致氣味隨氣流擴散至市區，目前正漏夜處理監控中。

家住小港、左營、三民區的網友反應，下午時就聞到塑膠燃燒的異味，入夜仍未緩解，懷疑是否是工業區工廠偷排導致。

環保局表示，鳥松區中正路46巷26號一間倉庫遭人非法棄置廢棄物，現場堆置化學混合物及數十桶內容物不明藍色鐵桶，桶內黏稠液體已外洩，產生明顯刺鼻臭味，現場以直讀式儀器初步判定為丙烯酸乙酯。

環保局解釋，高市晚間吹微弱東風，風速每秒2公尺，異味區位於上風處，隨著東風往下風處擴散，導致鳥松、鳳山、三民地區都有民眾聞到異味。

但異味飄散越晚越嚴重，不少民眾忍無可忍、接連向環保局舉報，環保局立即啟動空污應變小組，並由高雄科技大學南區毒災應變諮詢中心主任陳政任博士現場親自指導應變，透過吸油棉防止廢溶液流出，並以帆布覆蓋防止氣味飄散，空污小組及環保局稽查員將漏夜持續監控異味飄散情形。

有網友表示，高市入秋之後，鳥松、大樹、鳳山地區常常不定時會聞到異味，打電話通報環保局，派專人來當地巡查，最後也查不出原因。

(中時 )