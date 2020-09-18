俄製S-400防空系統實彈測試

在中印邊境情勢日漸升高之際，大陸傳出俄羅斯答應印度提前交付S-400先進防空導彈系統，大陸輿論一片嘩然，認為是普丁在大陸背後捅了一刀，為此大陸《環球時報》總編輯胡錫進還發文安撫網民勿苛責俄羅斯。此事若成真，目前高度緊張的中印邊境可能出現雙方都部署俄製S-400，可能還加上俄製戰機對峙。不論中印是否真的開戰，躲在後頭冷笑暗爽的當然是受益最大的普丁大帝了。

俄羅斯S-400防空導彈可能是近幾年最厲害的武器，一彈未發就讓土耳其與北約組織鬧翻，賣給大陸讓美、日在太平洋的軍事部署感受威脅，賣給印度再反過來讓大陸惱怒，甚至影響中印邊境的軍事對峙形勢，應該是俄羅斯有史以來以軍火外銷攪亂國際局勢最成功的一次。

俄羅斯出售S-400給中印兩國過程也有不少頗具戲劇性的波折。大陸購入俄製武器有其傳統，買入S-400主要還是為了學習俄方先進技術，同時試試這款新武器對太平洋地區的美日武裝能形成何種威懾力。在S-400剛開始出售不久，大陸即與俄於2014年簽訂高達30億美元的採購合約，但一直到2018年春才交貨，據說是俄方對這北京這位軍購老客戶有意拖延。拖延的原因則是2016年一起中方收買俄國聖彼得堡社科院院長米特科（Valery Mitko）為大陸擔任間諜的案子被俄方查獲，米特科被處叛國罪，俄方還刻意延遲交付S-400。雙方對此密而不宣，但卻被印度媒體洩漏出來。

大陸獲得S-400後，土耳其正因購入S-400激怒美國欲將其逐出北約，成為國際熱門話題。長期使用俄羅斯軍火的印度自然不想落在大陸之後，打算跟進採購S-400，不料卻因美國調整印太戰略，設法阻撓印俄進一步軍事合作，計劃拉攏印度共同對抗大陸。不過最後印度還是在2018年與俄方簽了一紙高達50美元的採購合約，預定在2021年開始交貨。

俄媒認為，S-400防空導彈是防一般的彈道導彈與超音速、次音速導彈與戰機，但對速度高達7至10馬赫的高超音速導彈如東風-17發揮不了作用。（圖／新華社）

今年6月中旬中印在邊境的加勒萬河谷發生駐軍衝突造成重大傷亡後，印度與大陸都積極往邊境增兵。隨著中印邊境衝突談判失敗，形勢更趨緊張，中方不只向西藏部署殲-20戰機與殲-10、殲-16戰機，還興建了紅旗防空導彈的基地。此時印度急著向法國要求提前交付5架陣風戰機總算在8月提前到手，向俄要求S-400提前交貨也在日前傳出獲得同意，消息傳出後讓大陸輿論一片嘩然，認為是普丁在背後捅了大陸一刀，為此群情激憤。

大陸為俄方提前交貨感到不滿，不只因為S-400，還會包括後續的其他軍售如米格-29SMT和蘇-30SM戰機與大量其他武器彈藥都可能提前，這對空優力量自信滿滿的大陸來說無異是增加了不少困擾。《環球時報》總編輯胡錫進在網上發文安撫網民稱，俄羅斯在中印衝突中一向扮演調解者角色，網友「捅刀中國說」是「存心煽動」反俄情緒。

胡錫進說，中俄是戰略夥伴關係，對兩國都有頂級的重要性，但兩國並非結盟的盟友。要求俄羅斯在中印衝突中選邊站是做不到的，中印的紛爭必須中印自已解決。他還指出，很多在網路上炮製這些文章的，應該是對國際關係懂一些，大都是使用中文，除了大陸網民，還有就是台灣的，或者法輪功的。他們是存心想要煽動，要在中俄兩國之間製造敵意。

據俄媒指出， S-400防空導彈是防一般的彈道導彈與超音速、次音速導彈，對於7至10馬赫的超高音速導彈則難以發揮效用。而中方已發展出如東風-17等高超音速導彈，一旦上場對陣，S-400不只不能阻擋，防空陣地可能很快就被高超音速導彈摧毀。也有俄軍專家分析，目前印度面臨的問題並非武器裝備上的落差，而是軍隊紀律渙散與國際形勢不利，即使印度催促法、俄等國軍火商提前交付武器，也無法與對手相抗衡。雖然如此，S-400與其他武器若真的提前到手，對印度政府來說還是有不少壯膽與提高聲勢的作用，有利於凝聚民心與對陸談判。

(中時新聞網)