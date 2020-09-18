全聯超市相對好市多、家樂福，規模小了許多，但優點是便利加上分布廣，深受不少家庭主婦喜愛。一名人妻在全聯買了「美姬菇」後，再包上肉片，當作消夜給老公吃，未料擺盤實在「太母湯」，老公一看到就笑了，也逗樂2萬網友，直說「妳想暗示啥」、「老司機哦」。

女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》表示，很喜歡看大家分享優惠以及食材料理，因此自己也跑去全聯買大家都推的美姬菇，然後加上自己最愛的肉片，端上來當作夫妻倆的宵夜。

人妻的擺盤讓老公秒笑，網友也直呼母湯 (圖／我愛全聯-好物老實説)

沒想到老公一看到就笑了，女網友也分享照片到臉書上，原來她料理好美姬菇後，直接在香菇炳的部分包上了肉片，瞬間變成了超母湯的形狀。原PO表示，自己也是越看越好笑，直說食材真的不能隨便亂包。

照片曝光後，2萬網友笑翻，紛紛表示：「潛水多年，看到這篇忍不住笑了」、「母湯哦」、「妳想暗示什麼」、「這根本是明示了吧XD」、「今晚老公要上山打老虎了嗎」、「原來妳才是老司機」、「為什麼有辦法包的這麼像」、「美國隊長」。

(中時新聞網)