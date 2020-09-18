大台中不動產商業同業公會理事長王至亮向政府喊話，在目前房地合一稅的體制之下，土地成本只能扣除5％的必要費用，期望政府能提高至16％扣除額。（盧金足攝）

不受新冠肺炎疫情影響，台中房市除了在疫情嚴峻時，建商觀望暫緩推案，防疫穩定後，房市強強滾，游資多、低利率，房市呈現量增價增格局，帶來報復性買氣，但推案量大噴發，也造成土地、建材齊漲，成本增加，大台中不動產商業同業公會理事長王至亮表示，這兩年多來營建成本增加，盼政府開放引進國外技術工，在目前房地合一稅體制之下，土地成本只能扣除5％必要費用，期望政府能提高至16％扣除額，全民攜手實現住者有其屋的理想。

王至亮針對台中房市趨勢指出，受惠銀行超低利率，及大陸、越南等海外資金回流，加上不少台商回台購買土地，造成購地者不再只是建商，很多傳產與科技等產業也大手筆爭相購地，土地價格上揚，更因推案掀起百案齊發盛況，營造缺人，工資、建材雙漲，建築成本大增，房價也三級跳。

這兩年多來營建成本增加，王至亮舉例，地下室連續壁施工費漲8成以上，模板施工費過去大樓每坪6000元，現在已來到1萬以上，透天模板施工從7000元漲至1.2萬，鋼筋綁紮3年前每公噸工資3000元，現在飆到6500元，土地是建築的原料

，取得成本也上漲將近30％以上。

王至亮也向政府喊話，在目前房地合一稅的體制之下，土地成本只能扣除5％的必要費用，期望政府能提高至16％扣除額，還有中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定，建物權狀含有「住」字樣住宅（含基地）。

此外，台北市住宅鑑價或買賣金額7000萬元以上；新北市住宅鑑價或買賣金額6000萬元以上；台北市及新北市以外之國內地區住宅，鑑價或買賣金額4000萬元以上，期待政府能體恤民意 放寬規定。

大台中不動產開發商業同業公會房屋市場委員會主委林水龍指出，這一波的房地產市場交易可謂之來勢洶洶，今年1至7月請領建照量顯示，大台中公會8173戶、台中市公會7633戶，合計15806戶。

相較去年1至7月1萬4998戶，成長約5.39％，推估全年推案量並不低於去年全年推案量，市場顯然未受到疫情影響，尤其建商在土地購買或標售，無論價與量皆屢創新高，顯見看好大台中未來的發展，以今年8月份建物移轉，相較7月份移轉，六都中僅台中市為正成長，顯然台中市未來成長應優於其他五都。

林水龍表示，房地產的榮衰，依附著都市發展的成長，由於台中市不管人口、經濟發展、大型公共建設，都正在成型或成熟，反應在房地產市場未來，應該有一段成長空間。

房市還要旺多久？台中市大台中不動產開發商業同業公會市場資訊委員會委員張欽輝指出，展望今年下半年房地產市場，受到新冠肺炎疫情影響，政府防疫措施超前部署得當，疫情並不嚴重，但是多數個案來客銳減之下，上半年多數中小型建商推新案採取觀望狀態。

上市櫃公司則依然大量推案，預估台中市今年推案量約近3000億元，與去年相較微升；至於推案熱區，原台中縣區74號延線以太平、大里、豐 原、潭子與烏日等地區，以單價在20至30萬、25至40坪的產品為市場主流。

清水、梧棲、沙鹿等地區，以單價在20萬以下、25至40坪的產 品為市場主流；原台中市區大樓產品基於總價市場的考量以小坪數2到3房為主力產品。

張欽輝說，目前房地產市場以置產及年輕首購自住型客層為主力，由於房貸利率仍維持低檔，加上政府拚施政、拚經濟的因素，持續釋放更多的利多，看好房市交易量應會比去年增加3至5％。

(中時 )