美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）今天抵台，美方稱此行是為悼念前總統李登輝，但原先訂在18日與經濟部舉辦的「台美經濟與商業對話」卻取消，外傳是台灣太高調，但總統府駁斥絕非事實。對此，台北市議員王鴻薇在節目直言，大家是被外交部駐美代表處政治組組長趙怡翔騙了。綠委何志偉則說，「承認有變，但是變不是騙」。

原來，柯拉克計畫訪台時，政府提及此行是為了展開「經濟對話」，但美方卻說是為了悼念李登輝。有人質疑，是台灣太高調惹美國生氣，才導致美方取消經濟對話。總統府發言人張惇涵17日鄭重表示，這絕非事實，台美經濟對話的實質進行，由於涉及層面廣泛，期盼此次透過面對面的交換意見後，能夠助益後續高階對話。

但經濟部卻又表示沒有取消，澄清是「誤會」，稱「台美經商對話機制」並沒有消失，這次見面就是會與克拉奇就召開時間、議題交換意見，採「非正式對話」。所以台美經商對話是未來式，下一次才舉行。而原先證實受邀出席的工商大老林伯豐，近日向媒體表示，不出席原因是因為擔心「美方有人確診」。

資深媒體人趙少康17日晚間在《TVBS》政論節目「少康戰情室」表示，這些政府官員現在講的話，會讓人覺得都在亂講、亂扯一通，都在找藉口，把大家都當成3歲智商，這些人是怎樣？

對於駐美代表處政治組組長趙怡翔對外稱，「與美方協商時就是以悼念李登輝為目的」，在場的台北市議員王鴻薇直呼，「這到底是什麼鬼話？他把全部的人都通通騙了嘛」、「台灣從行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花，甚至美方的國務院亞太助卿也很高調，都對外宣稱會有一場經濟對話，太高調惹火美方的說法，完全說不通。

王鴻薇更質疑，「要悼念李登輝，怎會是由一個主管能源、科技、經濟的次卿來？上次衛生部長阿札爾來，不是就已經悼念過？」她忍不住痛批，「趙怡翔在騙人、府方也在騙人」、「上次阿札爾來，大家本來想說有疫苗，結果沒有疫苗，美國人沒有幫我們，現在美國貿易代表署(USTR)的官員沒有來，根本是假的。對於經濟部煞有其事表示，會有『會前會』，到底是在講什麼東西？」。

趙少康也秀出《美國之音》11日報導稱，美國亞太助理國務卿曾稱柯拉克（Keith Krach）此行是經濟對話，不涉及任何政治議題，現在卻改口稱來看李登輝(政治人物)？他並詢問在場來賓，民進黨立委何志偉看法。

何志偉回應表示，「不可以罵我們騙，但是我承認，我們有變，是變，不是騙」。何志偉說，國際政治瞬息萬變，就他個人立場來看，美國正值總統大選時期，美方不可能給台灣BTA，或相對應的合約，現在要簽下來存在難度，此次柯拉克來台，他覺得，台灣人要有一個共識，就是「談判」至少是總統她的專業之一，也許有些利益沒有爭取到，但至少事前準備能先擱置、暫緩爭議。

至於對「台美關係」看法，何志偉說，他認為台美關係已經來到新高點，台灣未來應該要和美國合作，而不是只有賣東西。對於國民黨批評民進黨政府是騙子，他「不覺得是騙」，但他承認「這次總統府、行政院對外說明不夠清楚，應該改進」。

趙少康接著說，事實上是民進黨是被騙，所以大家也跟著被騙，因為美國根本不甩北京方面的壓力，他分析，根本可能原因在於「台灣的經濟」，因為美方覺得現在根本不需要讓台灣經濟太多，幹嘛要承諾台灣？

趙少康強調，政府公開表示台灣開放美豬後，美國貿易代表署(USTR)直接已讀不回，完全不理台灣，不要跟台灣談的，因為台灣對美貿易順差120億美金，從美國賺太多錢了。

(中時新聞網)