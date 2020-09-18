小鬼黃鴻升本月16號被發現在北投住家中猝逝，享年36歲，令親友悲痛難以接受。親妹黃婷婷昨(17日)深夜打破沉默，首度在社群網站PO文坦言自己狀況並不好，更曝光與小鬼最後的全家合影，後悔與哥哥合照太少。

小鬼與妹妹黃婷婷兄妹情深，如今小鬼驟逝，黃婷婷直言：「我不好，失去我哥我怎麼可能會好？但為了不讓他有牽掛，我會努力好好的。」她說小鬼教會了她很多事，現在連最痛苦的失去，都是他教會的，未來再也聽不到小鬼囉嗦的大道理怎麼辦？

「原來失去你的痛已經超乎我的想像。晚上我睡不好，但我努力讓自己睡著，因為我不想錯過你來看我的機會。但我知道你要見的人很多，我可以等，最後再來也沒關係，只要記得來就好。」黃婷婷說，這輩子兄妹緣分不夠長，但夠幸福就好了。

最後她更在限時動態PO出一張與小鬼最後的全家合影，照片中只見小鬼開心與最愛的爸爸、妹妹與外甥合照，身影令人難忘，也讓黃婷婷看了更加難過，「我好後悔自己跟你的合照怎麼這麼少，我好想你。」

(中時新聞網)